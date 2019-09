Realizarán una marcha el sábado por Diego Román

Este sábado, desde las 18.30, todos los clubes de la localidad de Recreo harán una concentración frente a la Municipalidad para reclamar justicia y recordar a Diego Román. Los presentes prenderán velas y realizarán un acto donde se pronunciarán algunas palabras.

María Shunk, secretaria del Club Central relató a UNO: "La iniciativa fue del club donde asistía Diego. Nos invitó para ese día, va a ser una movilización tranquila y va a durar una hora más o menos. Va a ser una concentración".

Asimismo afirmó sobre la intención del reclamo colectivo: "A dos meses de la muerte de Diego, que haya algún tipo de respuesta de las autoridades. Que no quede en la nada".

Después de Diego

En relación a la actividad social de la institución deportiva, después de las noticias del caso de Diego, Shunk describió: "Nosotros después de lo que pasó tuvimos chicos del club que tuvieron que tener asistencia psicológica, de diferentes edades. Hay algunos que continúan con esa atención y otros que ya no. Tuvimos que volver a tratar de que no dejen el fútbol, porque muchos querían dejar por miedo o inseguridades. Desde el club se acompañó a todas las familias para que eso no pase".

"Nosotros participamos de la liga paivense, y en todos los partidos siempre los otros clubes nos traían algo para recordar a Diego. Se unieron mucho los clubes que pertenecen a la liga. Los chicos lo extrañan, más en la categoría en la que jugaba él. Nos afectó a todos", agregó.