Esta semana diferentes miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa Teresita de la localidad de Hersilia denunciaron a UNO Santa Fe censura por parte de las autoridades de la institución este fin de semana en una celebración de fin de año llamada "La Fiesta de la Familia". Allí se suponía que estudiantes del último año de la secundaria iban a presentar un trabajo de investigación que les demandó tres años sobre la explotación capitalista y la historia de "La Forestal", pero las autoridades de la primaria les prohibieron hacer la muestra.

• LEER MÁS: Insólita reacción de un colegio privado a un trabajo sobre La Forestal

Por el caso, el diputado provincial Carlos Del Frade hizo un pedido de informe por la preocupante situación que ocurrió en el departamento San Cristóbal. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Educación informaron a UNO que si bien no hay una denuncia formal de manera interna en la cartera, se comunicaron con el Colegio.

UNO intentó en diferentes ocasiones y por distintas vías obtener entrevistas con las autoridades de la institución pero solo se recibieron evasivas. Este jueves, este medio recibió un comunicado público del colegio pero quien es representante legal no quiso entablar conversación. En el mensaje no se hace un pedido de disculpas a los estudiantes afectados o a la comunidad educativa y se argumenta la decisión de no haberlos dejado presentarlo.

El comunicado firmado por integrantes del Consejo de Gestión Integral del Colegio Santa Teresita de Niño Jesús de Hersilia y la congregación de Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, expresa: "A raíz de las publicaciones realizadas en redes sociales durante los últimos días, las autoridades del Colegio comunicamos lo siguiente: Que el trabajo realizado por los estudiantes de quinto año denominado “El capitalismo: un caos para la naturaleza”, ha sido oportunamente presentado en la instancia zonal de feria de ciencias desarrollada en la ciudad de Ceres el día 23 de agosto de este año, ámbito en el que se han explicitado y socializado claramente los resultados e interpretaciones de dicha investigación, llevada a cabo por alumnos y profesores en el marco de un espacio pedagógico propicio".

"Que el desarrollo de la investigación realizada tiene por finalidad el propiciar el espíritu crítico, la acción investigativa de los estudiantes, con el objetivo de promover miradas diversas sobre un mismo problema; sustentado en el desarrollo curricular y accionar pedagógico diario de todo el complejo educativo. Que, en tal sentido, en la agenda pedagógica de la institución está programada para el mes de noviembre una presentación abierta a la comunidad de dicha investigación, así como a presentaciones que se pudieran realizar al interior de la comunidad educativa".

"Que el hecho de que la maqueta (no el trabajo en sí) no se expusiera en la muestra de la “Fiesta de la Familia”, responde a un discernimiento profundo y sincero que tomó en cuenta la impronta de la fiesta de la familia cuyo título era “Emoción y Arte”. Por ello no se vio conveniente la exposición de un trabajo que por su temática ameritaba un espacio eminentemente pedagógico como el previsto ya para el mes de noviembre".

"Que, como Colegio Cristiano y Dominicano, hacemos propia la preocupación de la Iglesia en la figura del papa Francisco en relación al “cuidado de la casa común” ante los excesos cometidos contra el medio ambiente, temática abordada transversalmente en todos los niveles de enseñanza. Por todo lo anteriormente expresado, consideramos que dicha decisión de ninguna manera limitó la libertad de expresión. Lamentamos las repercusiones negativas derivadas de una decisión basada en un criterio de oportunidad y no en la desvaloración de la temática de estudio abordada por los alumnos", culmina.

El caso

Según pudo conocer UNO, el trabajo –que ya había sido presentado en la Feria de Ciencias de la provincia– debía exponerse como todos los proyectos que se hicieron a lo largo del año en el establecimiento pero a último momento las autoridades del nivel primario les prohibieron hacer su stand. Al mismo tiempo se aclaró que la directora del nivel secundario apoyó a sus alumnos y no participó de la censura.

Por su parte, los alumnos se expresaron a través de un comunicado público en sus redes sociales para denunciar la situación. El texto dice: "Estamos muy apenados, y hasta bastante decepcionados, sobre las medidas que tomaron los dirigentes de nuestra escuela primaria en cuanto a sacarnos nuestro trabajo para prohibir mostrarlo a nuestras familias esta noche en la Fiesta de la Familia. Sentimos que se faltó el respeto a nuestro esfuerzo, dedicación y tiempo, ya que este trabajo lo comenzamos en 2017 para darlo por finalizado este año, por lo que llevó tres años de dedicación. En nuestro proyecto nosotros buscamos informar acerca de lo ocurrido a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX en La Forestal, que se ubicó en el norte de nuestra provincia. Para obtener datos verídicos y que la información sea lo más exacta posible realizamos un viaje en 2018 a Villa Guillermina, uno de los pueblos en donde estaba ubicada la fábrica de tanino".

"Creemos que es un acontecimiento histórico para no olvidar que capitalistas extranjeros nos hayan quitado nuestros recursos naturales. Por esta razón realizamos este trabajo, en el que además, establecemos puntos de encuentro y similitudes con las actividades económicas que en la actualidad perjudican a la naturaleza en nuestra región. Además, al asistir a una escuela religiosa, basamos nuestro proyecto en los argumentos que expresa el papa Francisco en su encíclica Laudato Si", agregaron.

Y por último, concluyeron: "El hecho de que no quieran que expongamos nuestro trabajo porque refleja una crítica al sistema capitalista y expone una problemática social, no solo nos parece aberrante al querer negar la realidad y la historia, sino también una forma de censura. Esto último principalmente nos duele, y queremos una escuela en la que no se nos quite libertad de expresión. También nos apena que nuestra escuela primaria no confíe en nuestra formación y educación, la que ellos mismos nos brindaron. Por último, lo ocurrido nos hace dudar de sus intereses e intenciones por las cuales quieren que silenciemos esto".