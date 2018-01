Romina Imwinkelried tiene apenas 23 años pero ya cuenta con una vasta experiencia en la maratón más linda del mundo. "Al ser mi cuarta participación estoy un poco más tranquila, ya no tengo los nervios de cómo va a ser la carrera. No me toma como sorpresa, sé a lo que me voy a enfrentar y eso me hace disfrutar un poco más", afirmó la oriunda de San Jerónimo Norte.





La nadadora del Club Atlético Libertad, entrenada por Cristian Primón, se encuentra en plena preparación para el desafío del 4 de febrero: "Para esta edición estoy entrenando doble turno, haciendo diez secciones de agua y cinco de gimnasio por semana. También estuve haciendo un par de tiradas en el río. Cada carrera tiene su particularidad y al ser tan duras el primer objetivo es llegar. Después podemos apostar por un objetivo un poco mayor".





"La idea es poder completar el Circuito Grand Prix FINA. El año pasado pude estar en Santa Fe – Coronda y Capri - Nápoles, pero este año espero conseguir el aporte económico suficiente para nadar en todo el circuito y estar rankeada a final de año", explicó respecto a sus objetivos para la temporada que comienza.





Como santafesina, Romina es una de las nadadoras más queridas por el público local: "La Santa Fe – Coronda es la prueba más especial. Al ser de nuestra zona, con toda la historia que tiene, la sentimos un poco más cercana y nos pega más fuerte", destacó.





Prensa Santa Fe-Coronda