"La única manera de volar es estar arriba"

Con la incorporación de cuatro jugadores, Colón se retiró del mercado de pases y las expectativas son las mejores, teniendo en cuenta los desafíos por delante que asoman en el horizonte del elenco que orienta Eduardo Domínguez.





En este sentido, Horacio Darrás, vicepresidente 3º de la institución, charló con Radio Sol 91.5 y se mostró conforme con la tarea realizada por la dirigencia: "Fue un poco lo que se pergeñó con el técnico, pudimos cubrir las expectativas, a nivel del club es muy interesante los jugadores que pudimos sumar. Desde que el presidente asumió pudimos salir del salvataje, Colón esta muy comprometido en su faz económica y tenemos a Colón de pie, próximamente jugando tres torneos, el incremento patrimonial que hizo en la última etapa, es dueño de Ortiz, de Galván el 100%, es dueño de Correa, el 65% de Escobar, Vera, evidentemente si uno analiza la circunstancia que padecía en los últimos años, vuelve a tener un patrimonio importante en jugadores en lo más importante que tiene la institución que es fútbol, eso fue muy elaborado en la Comisión Directiva que preside Vignatti".





LEER MÁS: Alan Ruiz firmó y es el cuarto refuerzo de Colón









La llegada de Alan Ruiz

"Dentro de la vorágine que te da la dinámica del fútbol, en el comienzo cuando volvimos el 4 de enero no estaba en carpeta, era una locura, no solo por el jugador sino por los montos elevados que se manejan en el mercado europeo. El barco empieza a torcer, se recibe una llamada de él el 8 de anero y se trabaja en la posibilidad concreta de repatriarlo bajo un montón de cirncunstancias, unos de los fundamentos para que desembarque viene de parte del mismo jugador y la Comisión Directiva. El préstamo es sin cargo, se hizo entre las partes un trabajo en el cual Colón pagará una remuneracián mensual, viene por un año hasta diciembre, tenemos opción de compra del 70% de la ficha y de venir alguna oferta en algún momento al club, el primer comprador es Colon sobre lo pautado de la clausula de 7 millones de euros".





En todo momento, Darrás se encargó de aclarar que "a Sporting Lisboa le empezaron a aparecer muchas posibilidades desde Gremio, el fútbol chino, Espanyol, Roma, algunos clubes de Argentina , el que puso énfasis en venir a Colón fue el jugador. No nos olvidemos el jugador es que determina y da la posibilidad de la negociación".





LEER MÁS: El esquema que pondrá Domínguez para vulnerar a Boca









Acerca del comportamiento

Para algunos hinchas, la salida de Ruiz dos años atrás no fue la mejor, incluso con aquellas declaraciones polémicas de que jamás volvería a Colón. En el medio, su paso por Portugal. En este sentido, Darrás disparó: "Uno en su vida crece, va desarrollando la posibilidad de cambiar la manera de plantearse la vida, era un chico muy joven, soltero, eso te lleva a ser atropellado cuando pasas por ese tiempo, que el mundo pasa por sus pies. Después la vida te va demostrando que podes crecer, en su personalidad, como ser humano, tiene una familia que lo contiene, su experiencia le sirvió para jugar Champions, ese correlato del crecimiento personal e intelectual hace que uno madure. Los tiempos fueron distintos, no es para justificar errores, uno tiene que subsanarlos y no volverlos a cometer. En el momento en que le paso eso, Sporting ya era dueño de sus derechos económicos y podía traer un riesgo para la continuidad del jugador, si se caía a Colón, Alan Ruiz de común acuerdo pudo haber cambiando el rumbo y Colón no participaba, al club le ingresó un dinero muy importante para la situación económica que padecía la situación".









Las chances de ser campeón Colón arranca 2018 a 10 puntos del único líder Boca, a quien enfrentará este sábado en La Bombonera. Como todos los hinchas, el mismo Darrás se ilusiona con la posibilidad de pelear cosas importantes: "Uno trata de buscar, ver la posibilidad y argumentar, uno no puede nunca dejar de soñar, porque se paraliza el movimiento y el sentimiento, en el sueño cuantas personas jugaron al Quini y lo ganaron, la vida tiene esos golpes de suerte, hay que tratar de no equivocarse y si entre todo eso los planetas se alinean, podes llegar al final. La única manera de volar es estar arriba".