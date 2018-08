Lapidaria respuesta de Jorge Rial a la dura tapa de la revista Pronto

Jorge Rial por 3 ó 4 meses en "Intrusos" generó muchas especulaciones. Moria Casán tomó la posta en un principio y se especuló con su continuidad hasta el regreso del periodista, pero ella dejaría la conducción en los próximos días. La licencia depor 3 ó 4 meses engeneró muchas especulaciones.tomó la posta en un principio y se especuló con su continuidad hasta el regreso del periodista, pero ella dejaría la conducción en los próximos días.





Lo cierto es que esta semana, la revista Pronto dio picantes detalles sobre el tema, dedicándole la tapa al conductor y periodista, y una nota de seis páginas.





"Al regreso de su viaje por Orlando el conductor anunció que se tomaba una licencia de cuatro meses al frente de Intrusos. Sin embargo, transcendió que fueron las autoridades del canal las que sugirieron dejar el programa que conduce desde hace 18 años. 'Le soltaron la mano' es la frase que más se escucha en los pasillos de América. En su vida personal también sufre turbulencias: su hija recibió el alta después de estar internada pero sigue distanciada de su padre y cerca de su novio Facundo". En la nota se contaba:

Pronto







Pero en diálogo con LaUbfal.com, Rial desmintió lo informado por el semanario: "La verdad es que América no me soltó la mano, la frase es vendedora, pero no es verdad".





"Estoy trabajando en otro proyecto importante para América, y en octubre o noviembre vuelvo a 'Intrusos'. Esta es la verdad de la milanesa", destacó.





Por último, contó: "Estoy armando una unidad de negocios de ficción en el grupo América, estoy exactamente en este momento armando equipo, esa es la verdad, y después que lo arme vuelvo".