Larissa Riquelme defendió a Jonathan Fabbro y culpó a la nena de inventar "una fantasía"

El miércoles, Interpol detuvo en México, al futbolista Jonathan Fabbro, acusado de abusar de una niña de 11 años. El jugador paraguayo del Lobos de Puebla llevaba más de dos semanas con pedido de captura requerido por la Justicia argentina.





Luego de que Larissa Riquelme, novia de Fabbro, apuntara contra Fernando Burlando, supuesto abogado del acusado, la morocha dialogó con Nosotros a la Mañana y disparó algunas declaraciones controversiales en la que desliga a su pareja de las acusaciones que se le imputan.





"Ayer lo vi, y ustedes no se imaginan el dolor que tuve. Es insoportable . No hay palabras que puedan explicar la situación en la que se encuentra... Ustedes no saben cómo está durmiendo, en un lugar horrible. Fue un golpe muy fuerte para mí: me desvanecí cuando lo vi. Él no se merece. No me explico por qué lo hacen, justamente a él que nunca le hizo daño a nadie", arrancó Larissa.





Luego, describió el carácter del deportista: "Cuando nos peleamos, él jamás me responde. Simplemente se calla. Nunca me levantó la voz, nunca me levantó la mano. Jamás. ¡Jamás! Es una persona tranquila. Y ayer lo vi desvanecido, arrodillado, llorando me dijo: '¿Por qué a mí? Nunca le hice daño a nadie'".





A continuación, la paraguaya, reveló un presunto diálogo con la sobrina de Jonathan: "Hace muchos años tuve una conversación con una persona, con una menor. Me habló de un romance que tenía con una persona, que estaba enamorada, que quería tener hijos. Tenía siete u ocho años. Como un año o dos, ella seguía supuestamente enamorada de una persona, inventando una fantasía en la cabeza de que tenía una relación".





"Yo la había inducido a ella de que eso estaba mal, que uno no puede enamorarse de una persona, que no puede tener hijos con un tío, padrino, sobrino, papá, que eso no existe, que eso no se puede. Y me decía que sí, me decía que supuestamente le pidió para ser su novia, que se besa...".





Finalmente, la modelo aseguró que habló con Fabbro sobre la charla que mantuvo con la nena: "Cuando hablé con la persona con la que supuestamente le había pedido para ser el novio, que la había besado, que le había hecho eso, me dijo que estaba loca, que eso es mentira".

