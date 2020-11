Latinoamérica y la "economía que incluye", ejes de dos mensajes que Francisco dará esta semana

El pontífice enviará su videomensaje a las 16.15 (12.15 de Argentina) durante su participación en el seminario online "América Latina: Iglesia, Papa Francisco y escenarios de la pandemia", que se desarrollará el 19 y 20 de noviembre organizado por la Pontificia Comisión para América Latina.

El evento se enmarca en "la devastadora experiencia de la pandemia en América Latina" y buscará contar con "el aporte que pueden hacer los especialistas en economía y política". En el evento, organizado también por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), participarán además la titular de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena.

Dos días más tarde, Francisco enviará un videomensaje a un encuentro sobre economía que se hará en la ciudad italiana de Asís desde el jueves 19, en el que participarán más de 2.000 jóvenes economistas de todo el mundo de manera virtual, además de Premios Nobel y referentes de diversas disciplinas.

El sábado, el pontífice será el encargado de cerrar el evento, que convocó en mayo de 2019 con la idea de discutir una "economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda".

Luego de los dos mensajes de esta semana, el Papa se centrará en la preparación del consistorio con el que el sábado 28 de noviembre creará a 13 nuevos cardenales, nueve de ellos con derecho a voto.