Lavallén: "El balance en Colón es bueno, no todos juegan una final"

Pablo Lavallén fue el técnico que llevó a Colón a jugar la final de la Copa Sudamericana, sin embargo su salida no fue la mejor, ya que no había química con los hinchas, ni tampoco con los dirigentes. Y la derrota ante Aldosivi fue el detonante para una renuncia que estaba cantada. En diálogo con Radio Gol 96.7, el técnico habló de su paso por el Sabalero.

"Se extraña estar trabajando el tener contacto diario, que es lo que mas disfrutamos los entrenadores, tener un grupo a cargo y trabajar durante la semana, es lo que a uno lo apasiona, tratar de ayudar a los jugadores para que el equipo se consolide y después los partidos que uno lo vive con mayor estrés. Pero más allá de la presión y el nerviosismo con el que se vive, se extraña esa rutina", aseguró en el inicio de la extensa charla.

"El balance en Colón es bueno, a medida que uno va tomando distancia de los tiempos y el proceso se da cuenta con mas tranquilidad todo lo que nos tocó vivir. Los partidos, los viajes, las dificultades, a la hora de hacer un balance personal, desde el punto de vista del cuerpo técnico fue un paso mas que satisfactorio. El hecho de llegar a una final no es para cualquiera, muchos equipos en toda su historia no lo logran y nosotros lo experimentamos, en un torneo donde compitieron más de 50 equipos, además de competir al unísono en tres competencias junto a River", aseguró.

Para luego agregar "Lógicamente cuando hay mucha competición uno se enfoca en recuperar a los jugadores y la idea de juego queda postergada por la urgencia. Todos quieren jugar una Copa, sumar jerarquía internacional y prestigio, además de recursos económicos. Afrontamos nueves meses, pero el balance es más que positivo. Si nosotros pudimos competir de una forma similar como River, con las diferencias que existen, eso habla de que el equipo había crecido".

"Con los resultados puestos es más fácil opinar, nosotros debíamos tomar decisiones en el momento y considerar un montón de aspectos como los viajes, ir a Buenos Aires nos significaba seis horas de micro de ida y seis horas de vuelta y eso pesa en la recuperación cuando venís con un desgaste. Hay un montón de factores que la gente no sabe y opina cuando no se dan los resultados", sentenció el entrenador.

Respecto a la final perdida indicó: "La vi al otro día y me dio la misma impresión que me dio en cancha, los factores extrafutbolísticos terminaron incidiendo. Primero la lesión de Rodrigo (Aliendro) nos cambió un plan de juego que veníamos trabajando durante un mes. Después la decisión de reemplazarlo por Bernardi, fue una decisión fácil porque era uno de los goleadores de la Copa, aunque a algunos no los termina de llenar a nosotros nos rindió y nos dio la chance de ser más ofensivos".

"Entre perder una final con Bernardi en cancha y otra con Fritzler y Lértora que era más defensivo, prefirió perderla como la perdí poniendo un jugador con gol. Después el partido se desvirtuó con la lluvia y no es excusa, ellos habían llegado una sola vez al arco y nosotros con algunas llegadas sin comprometer el arco. Los dos nos cuidábamos bastante y se abrió en una pelota quieta con un foul dudoso. El parate la incertidumbre sin saber si se iba a reanudar, no había demasiada estrategia para plantear, tratar de que la pelota no se frene o se te vaya larga. Está la imaginación de la gente que se pudo cambiar algo, lo analizamos en profundidad con el cuerpo técnico y creemos haber tomamos las decisiones correctas aunque no salieron como queríamos, pero ahora hubiera elegido a los mismos intérpretes".

De su relación con los dirigentes relató: "En realidad teníamos charlas seguidas, no reuniones, pero sí charlas por teléfono. Después del partido con Independiente trascendieron un montón de cosas, yo me presenté al otro día a trabajar y sabía que debía prepara un equipo para viajar a Venezuela, lo que se habló en el afuera no me consta. No tengo la capacidad de adivinar las intenciones de los directivos".

Y puntualmente sobre el presidente José Vignatti opinó: "Cuando nos reunimos con Vignatti nos dijimos las cosas que debíamos decirnos, no soy de dar vueltas. Cada uno tiene su trabajo, los jugadores juegan, los técnicos arman los equipos y los dirigentes toman decisiones. Cuando veía que las cosas estaban bien las agradecía y cuando consideraba que no estaban bien hechas las manifestaba. Yo no me guardé nada y le dije todo lo que le tenía que decir, sabiendo que el que terminaba decidiendo era el presidente".

Por último y volviendo a la final perdida manifestó: "Lamentablemente o afortunadamente los partidos se ganan en la cancha. Yo sabia que nos enfrentábamos a un rival durísimo, en la mente de las personas, el jugar con equipo ecuatoriano, no tan conocido, podía creer que era un partido fácil. Sabíamos que mas allá de todo el apoyo de la gente y todo lo que hizo la gente a favor nuestro, después que la pelota empiece a correr no iba a contar demasiado".