Lértora: "Hay que buscar un consenso en el fútbol argentino"

Colón hizo una gran inversión para contratar a Federico Lértora, a quien en el mercado de pases le ganó la pulseada a Newell's con una superadora oferta económica. El volante central, que llegaba de Belgrano, tuvo una buena aparición más allá que producto de sus bajos rendimientos perdió su lugar en el equipo titular.

Lértora habló en una nota en el Instagram de Belgrano de Primera donde recordó su carrera, habló de las decisiones de AFA sobre el futuro del torneo dentro del marco de la cuarentena por la propagación del COVID 19, donde Colón fue uno de los grandes beneficiados.

"Venía siguiendo a Belgrano, vi varios partidos, de la segunda etapa vi dos o tres. Noté una mejoría importante, estaba empezando a sumar", manifestó Lértora en relación al presente futbolístico del Pirata antes del parate por la pandemia del coronavirus.

Uno de los beneficiados al haberse suspendido el descenso fue Colón, ya que estaba comprometido con su permanencia. Sobre esto, Lértora dijo: "Es una situación que excede a AFA y los equipos. A lo mejor beneficia a algunos o perjudica a otros. Lamentablemente, más allá de muchas veces que la AFA cometió errores en la planificación y decisión, ocurrió una situación inédita y se tiene que tomar decisiones".

"Cada uno trata de sacar su mayor provecho, esta situación que pasó nos golpea a todos. Es hora de buscar un consenso entre todas las partes y salir todos beneficiados y tengan opinión", agregó el jugador de Colón en otra parte en relación a lo decidido por el Comité Ejecutivo de AFA.

Las razones del descenso de Belgrano

"Después de la eliminación de la Copa Sudamericana todo se fue a pique, comenzaron a pasar cosas que todos somos responsables y después terminó con el descenso", argumentó Lértora sobre el descenso que sufrió con el Pirata en la temporada pasada.

"Justo pasaba una transición donde se retiró Juanca (Olave), antes el Gato Turus, el Guille (Farré) y se fue el Pica (César Pereyra) entonces cuesta reemplazar a esos referentes que tenían una imagen que se fue construyendo con años y eran ídolos del club. No se bancó el proceso de Teté (González)", argumentó Lértora, actual volante central sabalero.

lertora-fede 1.jpg Federico Lértora recordó el descenso de Belgrano y se refirió a su actualidad en Colón.

Y continuó sobre los motivos que llevaron a Belgrano al descenso de categoría: "La desgracia de la muerte de Emanuel Balbo porque nos afectó a todos, jugamos sin público y en el Kempes se nos hizo muy difícil".

Luego, Lértora explicó por qué considera clave la salida de Pablo Lavallén : "Decidió irse porque había encontrado la base del equipo, más allá que en el último partido ante Temperley, habíamos tenido un buen año. Creo que con algunos refuerzos hubiésemos entrado a una Copa a la otra temporada".

También, destacó: "Muchos fallos arbitrales que nos perjudicaron, no digo que hayan sido intencionales, como los seis segundos a César Rigamonti ante Banfield, nos anularon goles ante San Martín de Tucumán y San Lorenzo. Ahí habríamos sumado por lo menos cuatro puntos más que nos habría permitido salvarnos".

Las razones de al salida del club

"Sufrí el descenso porque quiero mucho al club y no nos merecíamos ir al descenso. En la segunda parte del torneo tuvimos buenos rendimientos, pero no podíamos ganar", manifestó Lértora, volante que también tuvo un paso por Ferro.

Y explicó: "En Belgrano estaba bien y me sentía cómodo, pero soy un jugador de fútbol que tiene metas y sueños para cumplir. Me seducía la posibilidad de jugar en Primera, no era que me quería bajar del barco como se dijo. Tomé la decisión de buscar nuevos objetivos, pero es entendible por parte del hincha el enojo. Esto no quita que no me haya dolido dejar la institución porque le tomé mucho cariño al club, Córdoba es una provincia que me encanta, pero tuve que priorizar otras cosas".

Mientras que en el final, Lértora afirmó: "Sin dudas que volvería a Belgrano porque pasé tres años muy lindos de mi carrera y mi vida, más allá de lo deportivo que no terminó bien".

