Libertad perdió y jugará por el tercer puesto

Tal como estaba previsto se puso en marcha la etapa definitoria de la copa Aclav de Vóleibol en la ciudad de San Jerónimo Norte. El conjunto de Libertad Burgi Vóley no pudo festejar en su casa pero dió una dura batalla al equipo de Ciudad. Los liberteños fueron derrotados por el elenco de Capital Federal por 3 a 1, con parciales de (22-25, 29-27, 25-16, 25-19.





El máximo anotador fue Ezequiel Palacios, con 24 puntos, en el elenco ganador, que también lo convirtió en la figura del partido. En el primer set, los conducidos por Fabián Muraco arrancaron con todo, fueron muy eficientes, y contaron con un gran trabajo de Tomás López y Fayola, lo cual les permitió imponerse por 25 a 22.





En el segundo parcial, la cosa fue muy pareja, palo y palo cada punto, aunque cuando estaban 17-16 arriba, Libertad sintió el golpe, y la visita pasó a ganar 21-17. Los anfitriones no bajaron los brazos, se pusieron 24-24, con una buena labor ofensiva con el saque de López. Algunas impericias en el elenco liberteño le permitió a Ciudad quedarse con el set por 28 a 26.









261017 f2 voley.jpg











En la tercera manga, Libertad arrancó muy enchufado, se puso 5 a 2, pero Ciudad corrigió algunas fallas, y logró sobreponerse para dejar las cosas 15-12. A pesar del tiempo pedido por el coach local, Ciudad seguía entonado, y por eso no extrañó el 25-16.





En el cuarto set, Ciudad se puso 7 a 4, merced al eficiente trabajo de Loser, aunque los liberteños no se rindieron, y llegaron a ponerse 11-9. La visita tenía en Palacios un gran recurso, no lo desaprovechó, y pasó a ganar 20-13. Libertad falló más de lo esperado, no encontraba el rumbo, y fue superado por 25-19.





En el partido que abrió la jornada en la Calderita de la ciudad de San Jerónimo Norte, UPCN San Juan Vóley consiguió vencer a Bolívar por 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-21 y 32-30. En los sanjuaninos, el búlgaro Nikolay Uchikov, fue el máximo anotador con 15 puntos, mientras que en los bonaerenses, Theo Lopes consiguió 18 puntos.









261017 f3 voley.jpg











Bolívar jugó con: Germán Galdón (1), Theo Lopes (19); Pablo Crer (7), Maximiliano Gauna (7); Milos Nikic (5), Rozalin Penchev (10). Líbero: Alexis González. Ingresaron: Edgardo Lioca, Guillermo García, Leonardo Patti, Gabriel Arroyo (2).





En tanto, UPCN San Juan Vóley Club, lo hizo con:Maximiliano Cavanna (2), Nikolay Uchikov (14); Pedrao (8), Martín Ramos (8); Zbigniew Bartman (11), Javier Filardi (11). Líbero: Sebastián Garrocq. Ingresó: Mateo Bozikovich.





De esta manera, UPCN y Ciudad fueron los ganadores de las semifinales de la competencia, y este jueves jugarán por la definición.A las 18, por el tercer puesto, jugarán Bolivar con Libertad Burgi Vóley, mientras que a las 21, lo harán UPCN con Ciudad de Buenos Aires.









Síntesis:

Libertad Burgi Vóley: Sebastián Brajkovic (1), Cristian Perren (9); Federico Franetovich (5), Rodrigo Aschemacher (9); Tomás López (15), Ronald Fayola (13). Líbero: Nicolás Perren. DT: Fabián Muraco. Ingresaron: Matías Albrecht (-), Felipe Benavídez (3), Marcos Santilli (1).

Ciudad Vóley: Gaspar Bitar (2), Santiago Darraidou (17); Agustín Loser (15), Joaquín Gallego (6); Jan Martínez (11), Ezequiel Palacios (24). Líbero: Damián Zalcman. DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Luciano Coto (L), Gustavo Vaca Álvarez (-), Luciano Palonsky (-).

Parciales: 25-22, 26-28, 16-25, 19-25

Árbitros: Pablo Gómez - Marcelo Pierobon

Estadio: La Calderita, San Jerónimo Norte, Santa Fe