"Lloraremos por siempre a nuestros amigos", dijeron los rosarinos sobrevivientes

Los rosarinos que sobrevivieron al atentado de Nueva York brindaron esta tarde una conferencia de prensa. Con claros gestos de dolor, pero con una entereza encomiable Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic, Ariel Benvenuto y Guillermo Banchini compartieron una suerte de comunicado.





Pero los rosarinos transmitieron un claro mensaje de consientización y paz. "Queremos hacer un ruego, que el amor venza al odio. Por nuestro amigos, nuestras familias y por el mundo entero", aseguraron a través del comunicado en que el también cuestionaron "en qué se ha transformado el mundo. Cómo alguien puede pensar, planear y ejecutar un acto semejante. No nos entre en la cabeza. Y si hay algo que no queremos son más muertes. Ojalá se haga justicia, ojalá no se vuelva a repetir ni aquí ni en ningún lugar del mundo".



También realizaron una reflexión sobre la nota que escribió un periodista estadounidense sobre la amistad del grupo que estaba compartiendo el. "Sabemos que un periodista americano ha escrito una nota sobre nosotros, sobre nuestra amistad y sobre el profundo significado que tiene la amistad para los argentinos. Sabemos que esa nota tan emocionante se ha vuelto viral. Es verdad que no alentaba un fuerte sentido de fraternidad, es un rasgo de la cultura argentina, amistades fuertes, duraderas, tolerantes y solidarias".

E inmediatamente agregó: "Llegamos hasta aquí empujados por ese sentimiento, que se había forjado en nuestras primeras juventud, y nos acompañó siempre hasta ahora, que somos adultos, somos padres, somos esposos. Lloraremos por siempre a nuestros amigos. Fue el amor lo que nos trajo aquí y ese amor nos seguirá uniendo a ellos, a nosotros a nuestras familias. Eso fue, es y será nuestro camino".



En otro párrafo de la conferencia, en la que no estaban permitidas las preguntas por pedido de los protagonistas, Banchini dijo: "Queremos ir en busca de nuestras familias. Nos retiramos con nuestro dolor a nuestros hogares".



"Lloraremos por siempre a nuestros amigos", dijo Guillermo Banchini, uno de los cuatros rosarinos sobrevivientes del atentado del último martes en Nueva York al leer un comunicado en el que expresaron todo su dolor por un "por un viaje que era un sueño y se terminó en una pesadilla"."No hay palabras para explicar tanto dolor, duele como nunca había dolido", sostuvo este arquitecto rosarino, que es docente en la Facultad Arquitectura de la UNR y trabaja en un instituto en Nueva York, por eso alterna su tiempo entre nuestra ciudad y Estados Unidos.Y continuó: "Si hay un lugar donde no hubiésemos querido estar es en este lugar. Si hay un texto que no hubiésemos querido escribir es este texto. Pero aquí estamos, llenos de dolor. Cuesta entender, no hay forma de entender que se arrebaten vidas así. Que un sueño se transforme en la peor pesadilla. El sentimiento es intransferible, no hay palabra que lo pueda contener Duele, como nunca había dolido. También es intransferible la experiencia por la que pasamos. Hemos sobrevivido y hemos visto partir a nuestros amigos".