"Lo termina de matar y se va a tocar a un boliche", dijo un testigo

Un testigo del crimen dijo a los medios que después de disparar, "Pity" Alvarez "guardó el arma como si nada, se fue al estacionamiento y se subió a un Ford Escort blanco".

"En el auto había una chica y otro más que era el manager o músico, no sé", agregó el hombre, vecino del lugar. El hecho ocurrió alrededor de las dos de la madrugada. En ese momento había cuatro personas en el pasillo que divide las torres 11 y 12 del complejo de viviendas.

"Él lo termina de matar y se va a tocar a Pinar de Rocha", aseguró el testigo. Sin embargo, en dicha disco el que actuó fue el cantante cuartetero Ulises Bueno. Álvarez llegó al boliche cerca de las tres AM. Minutos después habría pedido ingresar al camarín del músico cordobés, aunque no se lo permitieron. Una foto publicada en Instagram por un colaborador de Bueno confirmaría su presencia en el lugar.

El testigo dijo que "Pity" y la víctima "se cruzaron palabras", y que el cantante "no se si subió para ir a buscar el arma o si bajó porque se tenía que ir a tocar". Lo cierto es que bajó y mató a Díaz. "Jamás pasó algo así. El tiene problemas con todo el mundo. Se perdió. Las neuronas están quemadas", manifestó.

El vecino recordó que en el pasado solía hablar con Álvarez y que incluso más de una vez fue a comer a su casa. "Varias veces discutí con él y hasta le rompí el vidrio del auto", contó.

Sobre la víctima, el testigo dijo que ya no vivía en el barrio ya que hacía un tiempo que se había mudado al Conurbano. "Tenía una hija de 16 años y la venía a visitar. Era muy buena persona y jamás tuvo problemas con nadie", dijo.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó con una discusión y que la víctima golpeó al músico antes del homicidio. Sin embargo, el testigo lo negó. "No hubo cabezazo. El subió, bajó, tiró y lo mató. No se sabe por qué. Pero 'Pity' no va a poder venir más acá. Lo que hizo no tiene perdón. No creo que lo maten pero en el barrio lo van a volver loco si es que llega a volver", afirmó.

También cerca de la escena del asesinato habló con los medios Gisela, la ex mujer de la víctima y mamá de la adolescente de 16 años que tenía en común con Díaz, a la que él iba a visitar.

"Llegué y lo vi ahí tirado", dijo. "Mi hija no vio nada porque estaba durmiendo. Solo me dijo: «Me mataron a mi papá»".

La mujer aclaró que su ex marido no era amigo del cantante, sino que sólo se conocían del barrio y que no era cierto que tuvieran un problema de plata o que Cristian vendiera droga. "Cuando viene al barrio viene a ver a su hija y se va a la casa. Esta vez se quedó con sus amigos", resumió.

Consultada por su opinión sobre "Pity" Alvarez, se limitó a decir que "es una mala persona" y reveló que el músico "siempre está armado". "Siempre hace quilombos en el edificio, tira tiros al aire", contó la mujer. "En Navidad estaban todos los chiquitos abajo tirando cohetes y el chabón tirando tiros por la ventana", aseguró la indignada vecina.