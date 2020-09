Los lesionados que deben retomar las tareas en Colón

Luis Rodríguez arrastra con un dolor en la rodilla que le impidió moverse en algunos pasajes con normalidad. Por eso se enfocó en trabajos livianos. Habría respondido bien en un dato positivo. Después, habrá que ver si Lucas Viatri tiene el alta médica tras sufrir un desgarro en el soleo de la pierna izquierda. Ya pasaron 15 días y la idea es constatar cómo está. Vale recordar que es con el único con quien no se pudo llegar a un acuerdo desde lo contractual. Todavía no hubo una intimación por deuda, pero no sería extraño que suceda. La dirigencia mantiene las charlas.

Facundo Garcés.jpg Colón recupera a varios jugadores lesionados en la vuelta a los entrenamientos. Foto: Prensa Colón

Después, Rodrigo Aliendro y Rafael Delgado, que estaban lesionados, estarían mucho mejor de sus sobrecargas musculares. En tanto, otro de los jugadores que estaría a disposición es Facundo Farías, tras recuperarse de un traumatismo en uno de sus pies. De todas maneras, habrá que aguardar a tener algo oficial en la vuelta de los entrenamientos.

Si bien es cierto que el colombiano Yeiler Góez y el defensor Gonzalo Piovi ya sumaron algunos minutos en los amistosos internos, están haciendo tareas de reacondicionamiento físico, aunque estaría todo dado para que ya estén a la par del resto de sus compañeros.

Gonzalo Escobar ya dejó atrás la ruptura fibrilar y está a disposición de Eduardo Domínguez. Es importante señalar que en los ensayos el DT viene probando con un 3-5-2. En defensa sorprendió la aparición de Facundo Garcés; en el medio hay dudas respecto al tercer volante; y en ataque la dupla Tomás Chancalay-Wilson Morelo es la que picó en punta. ¿La base de Colón está?