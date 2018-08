Los odontólogos le piden a Iapos una recomposición para no cobrar "plus"

Desde el sector aseguran que el proceso inflacionario y devaluatorio generó un escenario complicado. En ese sentido, indicaron que los insumos odontológicos subieron mas de un 50 por ciento por sus componentes mayoritariamente importados. Ello se debe, según comentaron, a que el 80 por ciento de los mismos tienen precio dólar.









A través de un comunicado, advirtieron que "la variable a esta coyuntura pasa por mejorar los montos que disponen las obras sociales para odontología. Caso contrario, se estará abonando el terreno para que se generalice el cobro de una diferencia (plus) o se baje la calidad de atención odontológica, con insumos baratos y consultorios con tecnología obsoleta".





Carlos Berli, miembro del Consejo Directivo del Círculo Odontológico, señaló que es difícil mantener "prestaciones de calidad" en este contexto. En declaraciones a UNO Santa Fe dijo que la prestación se sigue brindando, aunque habló de un "horizonte malo".





Destacó que la relación con las autoridades de la obra social de la provincia es buena y que existe un compromiso de activar la "cláusula de revisión", cuestión que hasta el momento no sucedió.





En ese sentido, esperan una actualización de los aranceles similar al que están teniendo los empleados públicos de la provincia, quienes alcanzarían a partir del próximo mes un 18 por ciento de incremento respecto a diciembre del año pasado.





"No estamos a favor del cobro de plus pero no podemos hacer frente a la suba de los insumos. El 80 por ciento está a precio dólar. tenemos un 30 por ciento de inflación, un 30 por ciento los sueldos de Atsa (Trabajadores de la sanidad). En el medio quedan los odontólogos. Imposible dar un prestación de calidad", apuntó Berli.





A través de un comunicado, el Círculo Odontológico Santafesino destaca cuatro puntos:

