Los preferidos del Bichi Fuertes en Colón

Esteban Fuertes es el máximo goleador en la historia de Colón, de allí que es una voz más que autorizada para hablar sobre el club, ya que además fue entrenador y estuvo cerca de ser manager. En los últimas días el Bichi disparó contra la dirigencia rojinegra por sentirse molesto, cuando se lo convocó para dar una mano y finalmente no le ofrecieron el puesto de manager.

En esta ocasión, el exdelantero se sometió a un ping pong con el sitio Planeta Sabalero y allí reveló sus gustos futbolísticos, en los que sorprendió con algunas afirmaciones. Como por ejemplo destacando a Javier Correa por encima del Pulga Rodríguez y además manifestando que ni Eduardo Domínguez ni Pablo Lavallén son de su gusto futbolístico.

-¿Quién es el mejor jugador de Colón?

-Creo que viene siendo determinante desde hace mucho tiempo y le dio muchas alegrías a los hinchas de Colón y por eso me voy a quedar con Cachorro Burián.

-¿Eduardo Domínguez o Pablo Lavallén?

-No son de mi gusto ninguno de los dos, me quedo con el Patón Bauza, el Coco Basile o el Turco Mohamed

-¿Qué sentiste dirigir a Colón?

-Fue un placer contribuir a a dirigir los cinco partidos, contando la Copa (Santa Fe), más allá de los resultados, lo disfruté mucho.

-¿Javier Correa o el Pulga Rodríguez?

-Me quedo con Javier Correa, es un jugador que siempre me gustó, no porque haya jugado en Colón. Cuando estaba en Godoy Cruz ya era un delantero que me gustaba mucho y tenía similitudes a las mías.

-¿Crees que Eduardo Domínguez le hará bien a Colón?

-Yo creo que sí, le ha cambiado la cabeza que es lo que necesitaba Colón, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Es algo que depende de los jugadores que crean en las condiciones de Eduardo Domínguez.

-Arma tu 11 ideal

-Burián; Vigo, Olivera, Bianchi, Delgado; Zuqui, Fritzler, Estigarribia; Rodríguez; Viatri y Morelo.