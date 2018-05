Los Ranser y un emotivo homenaje cargado de música

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar





"Los Ranser saludan a un amigo" es el nombre del show que el grupo santafesino que homenajea a la música argentina de los 60 y los 70 eligió para despedir de las tablas a su amigo y bajista Fernando Birri. El evento tendrá lugar este sábado 26, desde las 21.30, en el Centro Cultural Provincial. Las anticipadas pueden conseguirse en la boletería de la sala.





Los Ranser, que ya poseen siete discos de estudio y quieren lanzar el octavo en el transcurso de este año, versionan clásicos de Los Iracundos, Palito Ortega y Sandro, entre otros. Y más allá de los hits bailables, también incluyen en sus producciones discográficas temas de Los Gatos, Arco Iris, La Joven Guardia y Litto Nebbia.





Fernando Brri formó parte de Anthología, otro grupo tributo a esas décadas inolvidables. Y desde 2002, se convirtió en uno de los fundadores de Los Ranser. Un problema de salud lo obligó a retirarse de los escenarios y su lugar fue ocupado por Sebastián "Flaco" Trédici. Este sábado, la banda también integrada por Darío Basílico en guitarra y coros; Hongo Perrone en batería; Fabián Rosa en teclados y coros y Hugo Trédici en voz, reconocerá a Birri con un show cargado de sorpresas. Además quienes se acerquen al Centro Cultural se encontrarán con los coros de Brenda Bock y Eve Sottini y la clásica recreación estética de la banda, que se ve reflejada en las coloridas prendas que llevan sus integrantes.





En diálogo con UNO Santa Fe, Hugo Trédici adelanta cómo será ese emotivo show y repasa las novedades del grupo.





–¿En qué consiste "Los Ranser saludan a un amigo"?

—El bajista original Fernando Birri, que fue fundador del grupo en el 2002, tuvo un problemita de salud, justamente después de un show en el Centro Cultural Provincial. Lamentablemente seis o siete años atrás dejó de acompañarnos en los recitales y en su lugar entró Sebastián "Flaco" Trédici. Hace un tiempito, Fernando nos planteó organizar algo en el Centro Cultural. Él tenía ganas de volver una vez más con Los Ranser, aunque sea en uno o dos temas. Nos encantó y aceptamos la propuesta. No puedo dar muchos detalles, por la sencilla razón de que él lo está organizando. Vamos a hacer un tema juntos y al final del recital participará en otros dos. Después va a haber sorpresas: videos, gente en vivo haciendo otras cosas. Pero no sabemos más que eso: lo tiene bajo siete llaves. Va a ser un concierto tradicional de Los Ranser, recorriendo temas de los siete discos editados y tocando varias canciones que van a estar en la nueva producción, que sí o sí va a salir antes de fin de año.





Ranser2



—Hace poco presentaron un recital titulado Lado B, en el que hicieron temas poco habituales en su repertorio. ¿Cómo se sintieron con esas canciones?

—Son temas que grabamos, pero muchas veces por el tipo de música y los shows que hacemos –que fundamentalmente son festivales, fiestas de pueblos y eventos privados– no encajan dentro de lo que la gente quiere escuchar y bailar. Pero sí tienen que ver con los 60 y 70 y nos encanta incluirlos en los discos. Los grabamos y casi no los tocamos, salvo en las presentaciones oficiales. La idea de Lado B fue rescatarlos. Representó un desafío, porque los asistentes esperaban el repertorio tradicional y se encontraron con canciones muy conocidas, pero que no son las que hacemos regularmente. De ese Lado B rescatamos temas que vamos a tocar el sábado, teniendo en cuenta que se adaptan más a un teatro. Sirvió para remover un poco la lista de temas.

—¿Qué proyectos tienen en vista para lo que queda del 2018?