Luciano Castro se enteró quién filtró el audio del "pollo hervido"

''Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo porque no soy un enfermo. Soy un deportista que me pongo bonito porque cobro por bonito en la telenovela esta que hacemos nosotros", se le escucho decir a Luciano Castro en un audio filtrado, donde, evidentemente, se quejaba de la comida que le daban durante las grabaciones de ''Los ricos no piden permiso''.





Hoy, a un año del episodio, Castro dialogó con Clarín y reveló que "Hablé con la persona que lo hizo, ya sé cómo fue todo".





''Ese fue un audio que tiene que ver con un error mío. No se dejan audios, se llama por teléfono o se dicen las cosas en la cara. Porque el audio cuando lo enviaste no es más tuyo''.





Luego, el galán, contó que pudo hablar con la persona que filtró el audio: ''La charla fue muy amena. Muy sanadora, muy positiva. No tengo más que el recuerdo gracioso del audio que tuve que explicar muchas veces que era irónico. Yo estaba enojado pero manejaba la ironía en el enojo. Pero bueno, no se entiende. Después voy a sacar un libro explicando el audio a ver si lo entienden'', relató.





''Vos pensás que son amigos y no. Pero bueno, en definitiva yo he hecho cosas más importantes que dejar un audio'', concluyó al respecto.





