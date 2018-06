Luis Contigiani se va del bloque socialista por su posición en la ley del aborto

El diputado nacional Luis Contigiani renunció al Bloque Socialista y pidió la creación, por escrito, del Bloque Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) en medio de fuertísimas críticas al socialismo.





El dirigente se va del bloque socialista por su posición contraria a la despenalización del aborto, un punto que dejó expuesto diferencias con los principales referentes del partido socialista, al punto que algunos, como en el caso de Alicia Ciciliani -quien lo reemplazó en el Ministerio de Producción provincial- , aseguró que si "vota contra la ley, debería renunciar". Otros, como el gobernador Miguel Lifschitz, trataron de hacerlo "reflexionar" para que revea su posición de votar en contra de la despenalización.





"Para algunos y algunas que están pensando en una renuncia mía a la banca, les adelanto que no voy a renunciar. No falté a la verdad, ni a la ética. Defendí lo que tenía que defender. Lamento la poca capacidad de tolerancia y de diversidad que hoy tiene un grueso conjunto de militantes del socialismo, que genera un punto de inflexión en mi relación con ellos. Me voy del bloque", dijo el legislador.





"El grueso de militantes socialistas se comportó de manera intolerante, agresiva. Lo pensé seriamente", manifestó Contigiani, con dichos que impactaron directamente en el oficialismo santafesino.





"No son días muy felices, las presiones son muy altas. Me impacta como ser humano la intolerancia, pero estoy muy tranquilo interiormente. Voy a sostener la postura de toda mi vida frente al aborto. Algunos dirigentes socialistas, con mucha altura -los menos- entablaron conmigo una diferencia respetuosa. La gran mayoría tuvo otra postura", descerrajó el dirigente de Arequito en una entrevista con el programa En Profundidad, de Canal 4 Express de Rosario, que se emitirá esta noche, a las 22.





El diputado nacional se mostró durísimo con el rumbo del Partido Socialista y reivindicó a Hermes Binner. "El socialismo tiene que volver a sus orígenes. A Binner lo votaban los que estaban a favor del aborto y los que estaban en contra del aborto. Binner construía en la diversidad. Cuando me atacan a mí como lo hacen, de manera intolerante, linchándome por las redes sociales. Me subestimaron. No me están atacando a mí, están atacando a muchos santafesinos y santafesinas que están pensando legítimamente una posición diferente", afirmó.