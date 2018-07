Macri acusó a Lifschitz de tener un doble discurso

El presidente Mauricio Macri profundizó ayer sus diferencias con el gobernador Miguel Lifschitz, a quien acusó directamente de tener un doble discurso. "Con el gobernador coincidimos en casi todo cuando hablamos en privado y en casi nada en público", dijo el primer mandatario, sumando así un nuevo capítulo de una relación tirante entre la Nación y la provincia, en momentos en que se está discutiendo un importante recorte en los fondos coparticipables para cumplir la meta fiscal pactada con el FMI.





Macri habló ayer con Radio Dos desde Sudáfrica, donde participa de la cumbre del Brics y en la que mantuvo reuniones bilaterales con las presidentes de Rusia, China e India en busca de inversiones para el país. En el marco de esa charla, el jefe del Estado persistió en ahondar sus diferencias públicas con Lifschitz, en las que incluyó críticas a la EPE por el costo de energía que tiene Santa Fe.





No es la primera vez que Macri señala la supuesta doble faz discursiva de Lifschitz. En abril pasado, cuando el presidente participó de un acto en una fábrica en Armstrong, viajó luego junto al gobernador en una combi hasta Las Parejas y allí se produjo un áspero entredicho, a tal punto que Macri trató de "incoherente" a Lifschitz por sus pronunciamientos públicos contra el aumento de las tarifas cuando, según la versión del líder del PRO, había estado de acuerdo en una reunión en privado.





Ayer, cuando LaCapital quiso saber la opinión de Lifschitz sobre los dichos de Macri, colaboradores cercanos al gobernador dijeron que no tenían nada para comentar.





En otro tramo de la entrevista con la radio rosarina, criticó el manejo de la EPE. "Lo que cuesta la distribución de la energía eléctrica en Santa Fe, que es la más costosa del país, afecta el desarrollo de los santafesinos".





Macri comentó que "ya todos sabemos lo que nos cuesta pagar las facturas de luz, de agua, de gas" y afirmó que "gran responsabilidad es de las provincias, como Santa Fe o Córdoba, que tienen un costo de distribución muy caro, con sueldos altísimos".





"Yo estoy muy orgulloso de los argentinos, porque le están poniendo el hombro a la situación; están ahorrando energía, se están abrigando más en invierno, están teniendo mejores aislaciones en sus casas. Todo eso permite que el consumo baje a la mitad", expresó.





Fue allí, en medio de su hilo argumentativo, donde lanzó la frase contra Lifschitz. "Santa Fe debería dar el ejemplo, la verdad es que no he tenido muchos puntos de acuerdo con el gobernador. Cuando hablamos en privado estamos de acuerdo en casi todo y después en público no coincidimos en nada", chicaneó.





Macri también fue consultado sobre la marcha prevista para la tarde contra el decreto que firmó para cambiar el rol de las FFAA. "¿Tengo que hacer un comentario sobre eso? Me impresiona que tantos dirigentes, que tienen que ser responsables, no hayan leído ni siquiera lo que hemos firmado".





El presidente aclaró que "no van a actuar en seguridad interna, van a ayudar en la lucha contra el narcotráfico" y agregó que "esto es algo que sufren los rosarinos, el avance del narcotráfico". Y enfatizó: "Tenemos que entender de una vez por todas que son las Fuerzas Armadas de la democracia".