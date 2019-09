Madelón arrancó una semana con noticias positivas

Algo que el propio Leonardo Madelón admitió en el vestuario visitante de San Lorenzo el pasado sábado comenzó a suceder en el comienzo de una semana sin actividad oficial para el plantel de Unión.

Con tres derrotas en fila (Newell's, Lanús y San Lorenzo), hay un par de situaciones que el cuerpo técnico debe tener en claro al momento de pensar en el próximo compromiso cuando se retome la actividad de la Superliga.

Como se sabe, el certamen nacional ingresó en un nuevo paréntesis por la presentación de la Selección Argentina, con lo cual habrá que aguardar hasta el fin de semana del 13 al 15 de setiembre, para conocer día y horario de la visita rojiblanca al estadio Julio Grondona de Arsenal, elenco que después de ganar tres partidos al hilo viene de perder en los últimos dos compromisos.

LEER MÁS: Preocupa en Unión una dura sanción para Bottinelli

El propio Madelón sabe que su defensa deberá rearmarse ante las expulsiones de Damián Martínez y Jonathan Bottinelli. Es más, en el caso del zaguero central se busca atenuar su pena ya que trascendió que podría recibir más de una fecha de suspensión.

Dejando de lado este tema, que no es menor, teniendo en cuenta que esa solidez que supo tener el equipo la temporada anterior ahora no la pudo prorrogar (apenas en la primera fecha no recibió goles), estos días sin fútbol oficial le van a dar al estratega la posibilidad de agilizar las recuperaciones de tres jugadores importantes.

Al menos hasta que se lesionaron, tanto Gabriel Carabajal como Guillermo Méndez eran titulares esta temporada. El caso del volante ofensivo fue tal vez el más trascendente, teniendo en cuenta como había encajado en la alineación inicial y lo que pudo demostrar cuando pisó la cancha.

Embed #EntrenamientoTatengue ⚽



Los jugadores Carabajal, Cavallaro y Méndez avanzan en su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico para estar a disposición del técnico pic.twitter.com/0QzXfRj4iX — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 3, 2019

Lo de Méndez también es atendible, pues aún no se pudo consolidar la pareja de volantes centrales, donde Madelón probó de diversas maneras en pos de encontrar esa recuperación que todavía le falta a los rojiblancos.

Y si bien no se lo apuró desde su llegada al no hacer la pretemporada con el resto de sus compañeros, está claro que Juan Cavallaro le puede aportar ese talento y desequilibrio de tres cuartos para adelante que pueda ayudar a los delanteros a generar peligro y contar con situaciones de riesgo en cada partido.

LEER MÁS: Unión y el reino del réves: un defensor hizo más goles que cuatro delanteros

Por lo pronto, lo más importante es que los tres futbolistas están entrenando con un ritmo más intenso que la semana anterior, en contacto con el cuerpo médico y la posibilidad de que todos tengan el alta para desde el próximo lunes iniciar la preparación con la mira puesta en uno de los ascendidos a la elite esta temporada.