Madelón: "Llegamos sin ninguna excusa"

Por eso cuando se sentó en la sala de conferencias, no dudó en decir que "lo pasé muy bien, muchas gracias a mi familia, mis amigos, a los hinchas, recibí saludos de todos lados, muy bien. Es un año más y con muchas ganas de reiniciar este torneo, creyendo en lo que hacemos, y mantener con consistencia al equipo y seguir mejorando".

Para el entrenador rojiblanco "fue una semana espectacular, todo lo que hicimos en Santa Fe más el trabajo realizado en Mar del Plata, llegamos sin ninguna excusa, vamos a enfrentar a un equipo difícil por la cantidad de jugadores que tienen, la figura nuestra siempre es el equipo, humildad, trabajo, nos encuentra bien sin ningun problemas".

Está claro que el cierre del libro de pases también lo tuvo atento, no solamente como entrenador, sino también a los directivos, pero las opciones no fueron apetecibles para sumar un tercer cupo. En este sentido, Madelón expresó: "Estaba siempre en contacto con Martín Zuccarelli, vino Droopy que lo necesitábamos, quería venir, está muy contento y ve que Unión está haciendo las cosas bien, queremos que se ponga bien cuanto antes, no está mal físicamente, que entienda como es fútbol nuestro, en México es distinto, la intensidad de entrenamientos y partidos es distinto".