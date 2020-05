Manu Luque: "Es incierto cuándo volveremos a las pistas"

Manuel Nicolás Luque es uno de los pilotos santafesinos de mayor crecimiento en los últimos años. Campeón en TC2000 con Renault, protagonista con Toyota en el Súper TC2000, afronta su segundo año en la dura clase 3 del Turismo Nacional que organiza la Apat.

Volante de un Fiat Tipo como parte del Fiat Racing Team, Luque (de gran pasado en el TC2000) había debutado el año pasado con un Chevrolet Cruze del equipo de Nico Kern Racing Car que le sirvió para tomarle el gustito a la categoría que se ha convertido en un clásico del automovilismo nacional.

A causa de la pandemia de coronavirus la actividad del Turismo Nacional quedó en pausa a raíz de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional, y todavía no se sabe cuando regresará la acción a las pistas. Hasta el momento, el TN logró disputar dos pruebas, una en la ciudad de Bahía Blanca, y la segunda en el autódromo José Carlos Bassi, en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

"Es complicada la situación en todo sentido, pero bueno estoy respetando la cuarentena como todo el mundo. Entreno en mi casa, adaptamos el entrenamiento con mi profesor para que yo pueda hacerlo así que trato de mantenerme activo y no perder el estado. Por ahí estoy un poco preocupado con la situación a la que vamos a tener que enfrentarnos como país luego de que todo vuelva a la normalidad" le dijo Manuel Luque, piloto del Turismo Nacional, a UNO Santa Fe.

image.png El Fiat Tipo con el que Luque compite en el automovilismo nacional.

Luque, excampeón de TC2000, hoy en el Turismo Nacional, aseguró que "el Turismo Nacional se suspendió luego de la segunda fecha a mediados de marzo. Todavía no sabemos cuando va a producirse el regreso pero ganas de volver no me faltan. Por ahí lo que se habla de julio, pero nada en concreto o real en cuanto al regreso de la actividad a las pistas".

En relación a la primera competencia de la temporada, en febrero pasado en Bahia Blanca, Luque, de gran desempeño en el TC2000, contó que "La primera fecha fue buena, no como hubiésemos querido que salga, pero estuvimos entre los diez mejores en los entrenamientos, y en la clasificación tuve un problema con la pista de mi grupo que me relegó. En la carrera llegué a estar séptimo atacando a Werner hasta que él me tiro una piedra que me rompió el filto y el auto empezó a mermar el rendimiento. Pude llegar con lo justo en el puesto trece y sumar algunos puntos".

"En la segunda fecha fue muy difícil, ya que la goma nos jugó una mala pasada todo el fin de semana. Creo que reaccionamos tarde, y el domingo nos dimos cuenta de que era la goma, pero ya había pasado la clasificación. Pusimos gomas viejas y el tiempo de punta apareció al toque en la serie y empezamos a avanzar. Lo hicimos en la serie y la final no pude largar por una rotura en la caja de cambios. Una pena porque habiamos arrancado sumando y ahora nos caíamos un poco, pero bueno, esto es así y recién arranca", destacó el excampeón del TC2000 sobre la prueba llevada a cabo en la provincia de San Luis.

Por último, Manuel Nicolás Luque, piloto santafesino de gran crecimiento explicó que "espero que la situación económica me permita seguir corriendo y volver a continuar el campeonato en busca del objetivo que nos trazamos con el equipo a principios de año que es pelear el campeonato. Igualmente, para lo que viene estoy con buenas expectativas y confiana, el cual puedo correr gracias a Edgardo Porfiri y su equipo, el grupo de sponsors y todos quiene han permitido esta continuidad en el Turismo Nacional".