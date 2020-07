Marcelo Bielsa: "No cambia mucho el porcentaje desfavorable"

Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds United, celebró este domingo el título de Championship y el ascenso a la Premier League pero destacó que este logro "no cambia mucho" su "porcentaje desfavorable" de su carrera.

"Hace 30 años que hago ésto y este título no cambia mucho el porcentaje desfavorable que yo tengo. Me da mucha alegría haber podido participar de este proyecto con este grupo de jugadores durante estos dos años", expresó Bielsa en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Derby County por 3 a 1 en la que su equipo estrenó el traje de campeón que había conseguido el día anterior.

"Yo recibo un reconocimiento muy marcado por mi trabajo pero sinceramente pienso que más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores", remarcó el "Loco".

"Los 50 partidos del año fueron absorbidos por 15 jugadores. Eso es lo que permitió el éxito", agregó el rosarino.

El experimentado entrenador también destacó el trabajo de las 25 empleados que acompañan al plantel y recordó que en su época en el seleccionado argentino esas labores estaban a cargo de cinco personas.

"Yo, en particular, tengo una gratitud particular por todos estos segmentos ya que fuimos totalmente apoyamos por ellos", agradeció

Consultado por su futuro en el club, Bielsa prefirió esquivar una definición y reiteró que su intención es que la atención no esté puesta sobre él.

"Quisiera que la atención no se fije en mí porque lo que dije anteriormente es verdaderamente cierto. Lo que tenga que ver con algo particular mío no considero que sea el momento para realizarlo", se excusó.

"Es un momento para agradecer a los jugadores. Dedicar el logro al público y agradecer al club y a sus autoridades por todo lo que nos permitieron", agregó.

Ante la pregunta por el cariño que le demostró el público de Leeds, Bielsa sostuvo: "el afecto es la pretensión máxima de los seres humanos. Hay dos tipos de afectos, el de los cercanos y estos que son masivos. Participé de este grupo que generó alegría en tanta gente y el publico lo devuelve con afecto. Esa es la sensación más agradable que genera este oficio".