Martínez: "No tengo dudas que vamos a hacer un gran partido"

Llegó a Santa Fe como una de las alternativas con las que contaría Leonardo Madelón y sus actuaciones le dieron la posibilidad de ganarse la confianza del entrenador. Damián Martínez volverá a tener este sábado un lugar en la defensa de Unión, que intentará recuperarse ante su gente cuando enfrente a Godoy Cruz.





En diálogo con la prensa, el exjugador de Independiente, apuntó: "La verdad que uno trabaja para esto, poder estar en el equipo, de poco uno se va sintiendo importante y ayudar a mis compañeros, con la confianza del técnico uno trata de dar siempre todo".





Respecto a lo que fue esta espera sin fútbol por las elecciones nacionales, Martínez disparó: "Creo que este receso me vino bien, en la última semana venía con un dolor en la ingle eso no me permitía correr normalmente, ya pasó y ahora me siento bien, hicimos fútbol y me siento bien para hacer un gran partido".





Unión buscará dejar en el camino la eliminación de Copa Argentina y la posterior pérdida del invicto en la Superliga ante Lanús, con lo cual el defensor se atrevió a afirmar que "nos vino bien para trabajar y seguir agarrando la idea que nos pide el entrenador, parar recuperar compañeros y estar mejor en lo mental, ahora somos locales y hay que aprovechar la localía para seguir haciéndonos fuertes".









Enfrente se le plantará al elenco rojiblanco un rival herido, que tuvo muchas chances de avanzar pero inexplicablemente se quedó con las manos vacías en la Copa Argentina: "Godoy Cruz es un gran equipo, lo estuvimos viendo, de mitad de cancha par arriba son muy verticales, hay que estar atentos y hacer las transiciones rápidas para lastimarlos". Para más adelante, agregar: "Hay que estar tranquilos, sabemos que el partido dura 94 minutos, hay que trabajarlo porque es un equipo que juega muy bien, no tengo dudas que vamos a hacer un gran partido".





En la parte final, más allá de los últimos resultados, Martínez expresó: "Estamos haciendo un buen torneo, hay que mejorar algunas cosas, no bajar la intensidad, con Lanús lo hicimos en el segundo tiempo, pasaron 15' y ellos estaban medio planchados, hicieron un cambio y nos movió, hay que estar siempre atentos. Tenemos que no dejar levantar a Godoy Cruz, levantar y lastimar, atacarlos de entrada, ser inteligentes y hacer un buen partido".