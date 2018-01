Más minutos de fútbol en La Feliz

En el turno vespertino, los dirigidos por Leonardo Madelón trabajaron en pelota detenida y finalizaron el entrenamiento con unos minutos de fútbol informal, tal vez con las mismas formaciones que podría plantar el entrenador el viernes en el Norberto Tomaghello.





El juvenil Nicolás Andereggen no participó del ensayo por un dolor en el recto derecho, aunque la intención no fue arriesgarlo pero su lesión no reviste gravedad.









En la alineación titular, que a esta altura sale de memoria y, de no mediar inconvenientes, será la que reciba el 28 de enero a Racing, estuvo conformada por: Nereo Fernández; Damián Martínez , Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón ; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano.





La única cara nueva, Rodrigo Droopy Gómez estuvo en el equipo de los suplentes. Por otra parte, pasan las horas y se enfría la negociación para poder sumar a Fabián Bordagaray. De hecho el propio DT admitió que la operación es difícil de concretarse.

Unión transita las últimas horas en Mar del Plata, teniendo en cuenta que el jueves viajará a Buenos Aires para medirse el viernes ante Defensa y Justicia, en el último amistoso previo al reinicio de la Superliga.