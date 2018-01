Advierten que la única solicitud de querellantes por las víctimas del quíntuple femicidio es la del CAJ

El primer día hábil de 2018 el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que representará a los familiares de las víctimas del quíntuple femicidio ocurrido en 29 de diciembre en el barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe. Por la feria judicial que termina este 31 de enero, deben esperar a que se reanuden las actividades para conocer la fecha de audiencia para que se constituya la entidad como querellantes.





, nos sorprendimos porque vemos que la abogada Hilda Knaeblein hace las relaciones públicas. Nos comunicamos con la doctora y me dijo que tiene el poder de todos los familiares. Cuando averiguo en fiscalía me dicen que no tiene el poder de ninguno de los que nosotros tenemos", relató a UNO Santa Fe el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial y responsable de los CAJ, Fernando Sirk Marezca.









"Nosotros tenemos el pedido y no nos lo habilitaron por la feria. Nos comunicamos con los familiares porque estar trabajando dos abogados en el mismo caso es imposible, una irresponsabilidad profesional. Todos los que nos firmaron el poder nos ratificaron ese poder. Serían: los dos hijos de Mariela Noguera , Melisa Noguera (quien tiene a cargo los dos menores de su hermana), la familia Soto (padre de Ailén Soto), y los padres de Yoel Airaldi, Antonio y Franco (sobrinos de Mariela e hijos de Sonia Noguera)".





"Formalmente la presentación de querellantes la hicimos nosotros. No sabemos si Knaeblein tiene el poder de algún otro hermano de Mariela, y salió a hacer esas declaraciones. Ella aún no nos pudo mostrar ningún papel que la acredite", disparó Sirk Marezca.





Asimismo, el director del CAJ aclaró que puede haber más de un querellante, pero eso "lo debe decidir un juez".









En cuanto al proceder del CAJ, "el 29 de diciembre, cuando pasan los hechos, muchos compañeros de Mariela - quien trabajaba en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos - se ponen en contacto con nosotros y nos ponen en aviso sobre la situación. Automáticamente tomamos la decisión de intervenir", describió Sirk Marezca y agregó: "Pusimos a disposición un equipo interdisciplinario. Fue un psicólogo que atiende a la hermana y los hijos de Mariela".









"El 2 de enero, que fue el primer día hábil del año, se acercó la familia que eran unas 12 personas para pedir asistencia jurídica. Ese mismo día se liberó el poder con la posibilidad de constituirnos - el CAJ - como querellantes, la familia estuvo de acuerdo. Por una cuestión operativa (para que no sea tantas la cantidad de audiencias) eligieron a cinco referentes de la familia. El cinco de enero nos trajeron el poder firmado, donde nos autorizan a presentarnos como querellantes y el diez de enero hicimos la presentación. Como estamos en feria judicial - hasta este jueves - todavía no se llevó a cabo la audiencia de constitución de querellantes".









Además agregó que los padres de Yoel Airaldi (20) "también nos firmaron el poder, por afuera de la familia Noguera".









Los pasos a seguir

Las actividades judiciales se reanudan a partir de mañana, y es cuando se comienzan a delinear los pasos para lograr la condena de Solís. Al respecto, Sirk Marezca indicó a UNO que en primer lugar deben "esperar que nos fijen una fecha de audiencia para constituiros como querellantes. No obstante pedimos un montón de medidas de trámites como generar el seguro y cuestiones de documentación administrativa. Al constituirnos como querellantes vamos a impulsar la causa pidiendo medidas. Sabemos que desaparecieron teléfonos - de las víctimas en la escena del crimen -, estamos en constante contacto con las fiscalía para que eso se investigue. Con respecto a la causa tenemos un imputado que tiene móvil, hay testigos, hay de todo para condenar a Solís. Después están todos los errores de procedimiento policial que hasta que nosotros no tengamos el acta en la fiscalía no podemos pronunciarnos, pero seguramente vamos a denunciarlo".









Sobre la viralización de las fotos de los cadáveres, apuntó que "va en correlacion con el acta de procedimiento policial, faltaron teléfonos y se filtraron fotos, eso a priori. Queremos ver en el legajo qué es lo que hay. Eso ya se puso de manifiesto en la fiscalía y seguramente ya se está investigando".





Con respecto a la marcha que se realizará este jueves Sirk Marezca indicó que "hablamos con los familiares y algunos van a ir y otros no. Nosotros apoyamos, tenemos el objetivo que es que se haga justicia, sea patrocinado por nosotros o no. Es una manifestación saludable y legítima. Nosotros como institucion tenemos otras herramientas que es un proceso judicial".









Sobre la masacre y la situación actual de Solís

El viernes 29 de diciembre, el agente penitenciario Facundo Solís asesinó a su expareja, a la hija de ésta y a su novio, a su exsuegra y a su excuñada. El violento hecho tuvo lugar en tres casas ubicadas en Monseñor Zazpe al 4100, en pleno corazón del barrio Alfonso de Santa Fe.









El ataque, ocurrido a plena luz del día, comenzó en la vereda del domicilio de su expareja y continuó en las viviendas mencionadas, lo que generó una gran conmoción en el barrio. Luego de una breve resistencia y ya rodeado por las fuerzas de seguridad, Solís fue detenido y trasladado a la sección de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Fue imputado por un femicidio y por cuatro femicidios vinculados. Actualmente, permanece en prisión preventiva.