Masacre de Bº Alfonso: familiares quieren ser querellantes y se convocaron en Tribunales

Este jueves, 1º de febrero, con el retorno de la actividad judicial luego de la feria, la familia y amigos de las víctimas de la masacre del 29 de diciembre en barrio Alfonso se convocaron en la puerta de los Tribunales santafesinos en reclamo de Justicia.





"Los Noguera quieren que esto no vuelva a ocurrir en ningún contexto familiar. Que no sea un caso más. No se puede volver el tiempo atrás, pero sí sentar un antecedente para que no vuelva a pasar", explicó la abogada de la familia a UNO Santa Fe, Hilda Knaeblein.





En tanto, Alberto, el hermano de una de las víctimas, manifestó que el motivo principal de la convocatoria fue "pedir justicia" y que "se acelere" el proceso.





"Ellos se convocaron porque tienen información de la Fiscalía que desde el día del hecho hasta hoy, les contado lo que ha ido sucediendo, pero hay cuestiones que ellos no pueden dar respuesta. La fiscalía les ha comentado que hay celulares que no se encuentran en la escena del hecho, entonces atento a esto ellos (los familiares) han decidido constituirse como querellantes", comentó por su parte Knaeblein.





Sin embargo, debido a la feria, la profesional indicó que aún no se había remitido el legajo de admisibilidad a la Justicia. "En este momento, uno de los asociados del estudio está yendo hasta Fiscalía para hacer formalmente la presentación pidiendo en forma urgente la constitución, porque sin ser querellantes formales, ellos (la familia) no pueden ver el expediente y saber jurídica y técnicamente que es lo que se realizó", reflejó.





Cabe recordar, que como informó UNO Santa Fe esta semana, el primer día hábil de 2018 el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que se constituirá como querellante. Por la feria judicial que terminó este 31 de enero, no se sabe aún la fecha en la que se producirá la audiencia para que esto suceda.





Luego de la concentración en la puerta del Palacio de Justicia santafesino, los manifestantes se desplazaron a la Casa Gris y finalmente culminaron la marcha en las puertas del Ministerio de Seguridad.