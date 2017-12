Quién es Facundo Solís, el carcelero que cometió la matanza

Facundo Solís, el ejecutor de la masacre que tiñó de sangre el fin de año de la ciudad de Santa Fe, tiene 33 años y el 11 de octubre de 2005 ingresó al Servicio Penitenciario Provincial por lo que, según su foja de servicios (que se adjunta a éste texto) tiene una antigüedad de 12 años y dos meses. En la actualidad revestía como Ayudante de Segunda en el Cuerpo General y estaba afectado a la Subdirección de Comisiones, Traslados y Objetivos Fijos del Área Rosario, más específicamente con asiento en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde extraoficialmente cumplía funciones cinco días por semana y descansaba dos, los que aprovechaba para viajar a visitar a su familia a la capital santafesina.

Según informa La Capital, esa misma foja de servicios indica que Solís, en el período 2005-2017 no registró ningún día de suspensión ni apercibimientos, aunque sí recibió 30 días de arresto, lo que no signifique que estuvo preso sino que cumplió con sanciones disciplinarias que no fueron especificadas pero que son de índole menor. Tampoco, en ese lapso, Solís recibió algún tipo de mención o felicitaciones de parte de sus superiores.

Cuando uno se interna en su perfil de Facebook es donde encuentra las cosas más llamativas de la carrera de Solís y no precisamente en el Servicio Penitenciario sino por fuera de él. Allí el múltiple asesino aparece en una foto junto a otros dos fornidos hombres con ropas de fajina y exhibiendo un certificado como los que se entregan al culminar un curso. Y entre sus amigos aparece un tal Lucas S., quien es administrador de otro curioso sitio: el del Centro de Instrucción Rosario, de quien se presenta como director.

Este Centro, que no depende de ningún organismo oficial ni mucho menos capacita al personal del Servicio Penitenciario santafesino, según dijeron las autoridades, se promociona para el dictado de "cursos de formación a profesionales" donde se abordan, entre otras temáticas, "táctica antiterrorista, búsqueda y localización de explosivos, tiro táctico, operador táctico urbano, custodias varias, entrenamiento físico extremo, combates varios, etc."

Al respecto, en la página que el mencionado Centro tiene se promociona una Jornada Internacional de Supervivencia Policial y Defensa Urbana a desarrollarse en Rosario entre el 25 y el 28 de enero próximos supuestamente en el predio donde funciona la institución, en jurisdicción de la ciudad de Roldán.

Consultado al respecto, un alto funcionario policial dijo que "con sólo tener personería jurídica, el centro puede funcionar aunque no cuenta con el aval de la fuerza ni del gobierno santafesino".