Matías Fritzler apelará la resolución de FIFA

En las últimas horas se conoció la información de que Matías Fritzler fue sancionado por la FIFA que lo encontró culpable en un litigio que tenía con Kasimpasa, club turco en el que jugó entre 2013 y 2014. El fallo lo obliga a pagar 120.000 euros en un plazo de 30 días porque si no lo hace no "podrá realizar ninguna actividad vinculada al fútbol".

El fallo de FIFA resultó contundente y sorpresivo para el jugador, ya que lo coloca en una situación incómoda en momentos en que justamente está negociando para renovar su vínculo con Colón. Fritzler jugó apenas 15 partidos en Kasimpasa y el conflicto se inició cuando el jugador de 33 años se fue sin pagar la libertad de acción para volver a Lanús y se generó este problema que ahora lo complica al mediocampista.

No obstante, se supo que el jugador junto a su abogado apelarán el fallo de FIFA y en consecuencia, el litigio se trasladará al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Por lo cual, hasta que el TAS no de a conocer su fallo, el Polaco podrá seguir jugando ya que no habrá una sanción deportiva definitiva hasta que el TAS se expida.

Por el momento el futuro de Fritzler es un interrogante ya que no hay acuerdo con la dirigencia de Colón para renovar el vínculo. El futbolista primero desea solucionar una deuda que el club mantiene con él y luego conversar acerca de la propuesta realizada para el próximo contrato. Por ahora está lejos de seguir en el Sabalero, pero se continúa charlando, ya que el jugador desea seguir en Santa Fe y Eduardo Domínguez lo quiere.