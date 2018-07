Mauricio Pinilla: un trotamundos en plena vigencia que llega a Colón

Sin embargo, José Vignatti aceleró las gestiones, se comunicó con el jugador y con su representante y este jueves se acordaron los números. La institución sabalera realizará un esfuerzo económico significativo para tener en su plantel a un delantero de jerarquía internacional.

Pinilla tiene 34 años y debutó en el 2002 justamente con la camiseta de la Universidad de Chile; a partir de allí comenzó una extensa trayectoria que incluyó siete países y 13 equipos. Sin embargo, le costó tener continuidad en los planteles donde estuvo y por ese motivo fue mutando permanentemente.

Su primera experiencia europea fue en el 2003 con la camiseta del Verona pero jugó poco (ocho partidos) y por eso pasó al Celta de Vigo en 2004 y disputó apenas 10 encuentros con dos tantos. En 2005 se calzó la camiseta del Sporting Lisboa y allí tuvo mayor continuidad marcando siete tantos en 28 partidos.

De allí recaló en el Racing de Santander donde jugó 13 cotejos y anotó un gol. En 2007 llegó al fútbol de Escocia (Heart of Midlothian) y convirtió dos goles en ocho partidos. Era la etapa más complicada de Pinilla, dado que no podía consolidarse y todos los años cambiaba de equipo.

Entre 2008 y 2009 jugó en el Vasco Da Gama y en el Apollon Limassol de Chipre protagonizando apenas ocho partidos entre los dos equipos y anotando dos goles. Sin embargo, en la segunda mitad del 2009 llegaría su resurgir futbolístico en la 2ª división del fútbol italiano con la camiseta del Grosseto.

Allí marcó 24 goles en 25 partidos y por eso en junio del 2010 el Palermo lo compró en 5.100.000 euros y allí estuvo hasta el 2012 disputando 45 partidos y marcando 11 goles. No pudo repetir lo hecho en el Grosseto y por eso a principios del 2012 pasó al Cagliari.

Allí jugó 67 encuentros y marcó 25 goles. En 2014 pasó al Genoa jugando 14 encuentros y convirtiendo cuatro goles. Nuevamente en 2015 fue cedido esta vez al Atalanta, en donde estuvo hasta el 2016 y jugó 39 encuentros con 13 tantos.

Su etapa en el fútbol italiano finalizó en su vuelta al Genoa, en donde jugó el primer semestre del 2017 protagonizando 14 cotejos con cuatro goles. Fue allí que en julio del año pasado la Universidad de Chile lo repatrió y en el país trasandino tuvo una enorme temporada.

Pinilla jugó 32 partidos en la temporada 2017/2018 y marcó 18 goles con un promedio del 0,56% por partido. Su último partido fue el 24 de junio en el triunfo de la Universidad de Chile por 2 a 1 ante el Colchagua, en donde Pinilla marcó un tanto.

Luego llegó una lesión muscular y posteriormente un problema en la espalda, por lo cual debió someterse a una cirugía menor. Y justamente este jueves el técnico Frank Darío Kudelka lo había convocado para jugar el partido que este sábado iba a disputar ante Antofagasta.

Pero este año el goleador fue noticia cuando en medio del clásico ante el Colo Colo casi se toma a golpes de puño con su compañero Jean Beausejour. Eso ocurrió a los 15 minutos de la segunda etapa cuando la U de Chile perdía como local por 2 a 1 y el lateral izquierdo fue expulsado.





Beausejour se descontroló y Pinilla quiso calmarlo pero el resultado fue peor ya que el defensor no entraba en razones y fue directamente a encarar al delantero. Lo pechó y por muy poco las cosas no pasaron a mayores. Al punto tal que debieron separarlo sus compañeros y también los jugadores del Colo Colo que no podían creer lo que estaban observando.