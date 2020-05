Mauro Pittón: "Elegí Vélez, pero nunca hubo oferta de Unión"

A mediados del 2019 Mauro Pittón fue transferido a San Lorenzo junto a su hermano Bruno Pittón. El Ciclón adquirió el 70% de su ficha, pero no logró la continuidad deseada. Por ese motivo, seis meses después la dirigencia azulgrana decidió negociarlo y allí se mencionó la posibilidad de que retorne a Unión.

El propio Leonardo Madelón manifestó su deseo de tenerlo nuevamente en el equipo, pero fue el presidente de Unión Luis Spahn quien rápidamente lo descartó por cuestiones económicas. Y justamente en diálogo con Radio Sol 91.5 el mediocampista confirmó que nunca hubo una propuesta de Unión para retornar al club.

Sobre aquella clasificación histórica a la Copa Sudamericana, cuando el Tate venció a Independiente por 1-0, el volante recordó: "Ya pasaron dos años, pero parece que pasó menos tiempo, porque uno tiene el recuerdo muy latente. La verdad que fue un momento importantísimo y dejamos una pequeña huella en el club".

Y siguió: "Ese Independiente era un equipo que se animaba a jugar y nosotros con la victoria nos asegurábamos clasificar de manera directa a la Sudamericana. El equipo funcionó muy bien en esa etapa y además en cada partido Unión seguía creciendo futbolísticamente".

En cuanto a su paso a San Lorenzo y la posterior etapa en Vélez opinó: "No me queda ninguna espina de mi paso por San Lorenzo, de hecho me dio la oportunidad de llegar a Vélez. Lo de estar en Vélez lo tomo como un aprendizaje. Hoy estoy contento donde me toca estar, Vélez es un club que se maneja de una manera muy buena".

Por último, consultado por la chance que se presentó de retornar a Unión, el futbolista fue categórico en ese sentido y respondió: "En este verano analizamos toda propuesta que llegara y después se veía cuál era mejor. Finalmente la decisión fue elegir Vélez, pero nunca existió una oferta de Unión".