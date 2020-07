Messi analiza la chance de no seguir en el Barcelona

La noticia cayó como una bomba en España. Lionel Messi paralizó las negociaciones con el Barcelona y piensa dejar el club en 2021. Según informó el programa El Larguero, emitido por Cadena Ser, el astro rosarino tiene pensado abandonar la institución cuando concluya su contrato. “Las negociaciones habían comenzado bien, pero Messi paralizó la renovación con el Barça”, informó el periodista Manu Carreño y argumentó: “Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona”.

Estos “últimos acontecimientos” a los que se refiere el corresponsal español se deben a la disputa con el ayudante de campo del entrenador Quique Setién, Eder Sarabia. El problema interno tomó estado público días atrás por el desplante de Lionel Messi y con insulto al aire del argentino.

“El astro rosarino está cansado”, continuó el analista en su informe. “Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige”, detalló.

“Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”, fue la frase que en teoría dijo el capitán del equipo a su círculo más cercano.

Sin embargo, no es el único problema que Lionel Messi tuvo que enfrentar en el último tiempo. Resta un año para que el contrato del argentino acabe y también para que se cumpla el mandato de la actual dirigencia encabezada por Josep Maria Bartomeu. Una comisión directiva que está cada vez más fracturada y que incluso llevó a varios medios españoles a especular, a principios de año, con una renuncia masiva y el adelantamiento de las elecciones.