Fernando Signorini aseveró que Messi no ama la aventura como Maradona.

El expreparador físico de Diego Armando Maradona y del seleccionado argentino, Fernando Signorini, afirmó que Lionel Messi, a diferencia del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, "no ama la aventura y por eso nunca dejará su zona de confort en Barcelona".

“Messi no se irá al Inter, porque no saldrá de la zona de confort que tiene en Barcelona, ya que él no ama la aventura como Maradona", dijo Signoni, en una entrevista con la página web Fanpage.it.

"En Argentina nadie piensa que Messi pueda irse del Barcelona porque allí está su casa. Está completamente inmerso allí y es un futbolista muy "familiero", que no tiene espíritu de aventura como Diego", insistió quien también estuviera con "Lío" cuando justamente Maradona conducía al seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Por eso Signorini apreció que Messi "no saldrá de su zona de confort, y en cualquier caso, sería poco inteligente para él a esta altura de su carrera hacerlo, ni para el Inter ni para otro club. Creo que si Barcelona mejora su equipo con algunos jugadores para la próxima temporada, sin duda se quedará”.

En su comparación entre Maradona y Messi, el preparador físico que también trabajó en Independiente junto a César Luis Menotti admitió que ambos "tienen muchos puntos en común, sobre todo en el juego, pero lo que los diferencia es el carácter".

"Es que Diego era un líder carismático, un rebelde difícil de manejar, mientras que Messi tiene otros orígenes y un temperamento menos explosivo, aunque en los últimos dos años demostró una actitud diferente y está llevando a cabo un proceso de maduración que Maradona concretó mucho antes que él, seguramente por necesidad ”, concluyó.