México: Toluca, con un ex-Unión como titular, perdió en casa

Toluca descontó en tiempo de descuento, con el tanto que convirtió a los 46 minutos de la segunda etapa, el atacante ecuatoriano Michael Seveen Estrada.

En Santos Laguna estuvieron desde el arranque, el atacante argentino Julio Furch, ex Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo de Almagro y Arsenal de Sarandí.

En Toluca pisaron el césped desde el comienzo, el defensor Jonathan Maidana (ex Boca Juniors y River Plate); el mediocampista Rubens Sambueza (ex River) y el delantero Enrique Triverio (ex Argentinos Juniors, Unión y Defensa y Justicia). Fue suplente Gastón Sauro, ex Boca.

Posiciones

Cruz Azul, 25 puntos; América, 23: Pumas UNAM, 22; León, 21; Pachuca, 18; Tigres UANL, 17; Guadalajara, 15; Monterrey, 14; Puebla, Juárez y Toluca, 13; Santos Laguna, 12; Querétaro, 11; Atlas, Mazatlán y Tijuana, 10; y Atlético de San Luis y Necaxa, 8.