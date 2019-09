Montoya cumplió una destacada actuación

Julián Montoya, jugador formado en Newman, apoyó un hat-tick para Los Pumas frente a Tonga, y se llevó el premio al Man of the Match. El seleccionado argentino no jugó un buen partido pero logró imponerse por 28 a 12.

Montoya, de 25 años de edad, se transformó en el hooker con más tries en Copas del Mundo, quedando a uno del wing rosarino Juan José Imhoff, quien es el rugbier con más conquistas en mundiales. "Estoy verdaderamente feliz por cómo jugó el equipo, para mi es un honor vestir la camiseta Argentina", destacó el primera línea formado en Cardenal Newman de Buenos Aires.

El hooker argentino anotó tres tries en el primer tiempo, ya que el otro lo consiguió el cordobés Santiago Carreras, sobre lo cual manifestó que "Lo más importante es representar a mi país y que los demás estén orgullosos de lo que uno hace".

"El reconocimiento como man of the match está bueno, pero es para todo el equipo. Lo importante es haber ganado, estoy contento, pero los tries fueron de jugadas preparadas de maul, y me tocó apoyar a mí", sostuvo por haberse convertido en el try man del triunfo en Osaka.

Embed ¿Te perdiste el primer try? Así entró por la derecha Julián Montoya. Fue su cuarto try en Mundiales y el segundo en la #RWC2019.#VamosPumas pic.twitter.com/g2DVN12ZxE — Los Pumas (@lospumas) September 28, 2019

En cuanto a lo sucedido en el trámite del encuentro, Montoya expresó que "nos encontramos rápido con el punto bonus, pero el desafío es mantener la intensidad los ochenta minutos de juego. No lo hicimos, veníamos de una semana dura, teníamos que ganarlo, se hicieron cosas muy buenas, y las cosas que hay que corregir lo haremos en la semana".

"Lo positivo creo que en las formaciones fijas anduvimos bien, tenemos que ser más clínicos en el sentido de que cuando llegamos a campo rival hacer más puntos. Tonga en el primer tiempo nos llegó una vez y nos metió un try, en la otra nos salva Tomi Lavanini", analizó el hooker de Jaguares sobre las cosas buenas que salieron ante Tonga.

Pensando en el partido con Inglaterra, consideró que "no estaríamos acá sino pensaramos que le podemos ganar. Ahora hay que ver la familia y ya pensar en lo que viene, y enfocarse en los entrenamientos, porque no caben dudas que será un rival muy duro, y un partido clave".

El próximo sábado 5 de octubre, a las 5 de la mañana hora de nuestro país, Los Pumas jugarán frente a Inglaterra, y luego les quedará otro compromiso importante que será ante los Estados Unidos.

Argentina cayó en el debut ante Francia, y ahora quedó con 6 unidades en el grupo C, detrás de Inglaterra con 10 y por delante de Francia con 5 unidades, Estados Unidos y Tonga sin puntos.