Casino online Argentina con MercadoPago: Guía completa para jugadores

Este procesador de pagos se ha convertido en una opción eficiente, confiable y cada vez más popular para gestionar depósitos y retiros en plataformas de juegos de azar. Por ello, he preparado una selección de los casinos online más destacados que aceptan MercadoPago. En cada uno de ellos, he analizado aspectos clave como sus bonos, variedad de juegos, secciones de casino en vivo, ventajas y desventajas, entre otros detalles importantes, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a lo que estás buscando.

Este listado te ayudará a encontrar los mejores casinos online en Argentina que aceptan Mercado Pago. Ahora, te daré más detalles sobre las características de los casinos online que ofrecen este método de pago.

1. Betano: Giros gratis con tu primer depósito

Betano tiene variada oferta en juegos de casino, incluye una sección de apuestas deportivas y deportes virtuales. Uno de los aspectos más relevantes de la plataforma es que tiene la posibilidad de utilizar Mercado Pago como método de pago, lo que facilita realizar depósitos de manera rápida y segura.

Bono de Bienvenida

Betano ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $250.000 en el casino con tu primer depósito. Además, puedes aprovechar una serie de giros gratis si haces depósitos más elevados, de la siguiente manera:

Depósito mínimo de $15.000: 50 giros gratis

Depósito mínimo de $30.000: 75 giros gratis

Depósito mínimo de $60.000: 100 giros gratis

Estos giros gratis pueden utilizarse en juegos populares como Sweet Bonanza o Gates of Olympus, con un requisito de apuesta de 30 veces. Ten en cuenta que esta oferta es válida solo para el primer depósito, con un monto mínimo requerido de $1.000 para activar el bono de bienvenida.

Pros

Depósitos con Mercado Pago, ideal para usuarios en Argentina.

Incluye casino en vivo, deportes virtuales y una completa sección de apuestas deportivas.

Sección dedicada a apuestas en tiempo real.

Contras

No cuenta con programa de afiliados

2. Betsson: Variedad en juegos con Jackpot

Betsson es una plataforma reconocida a nivel mundial que ha ganado terreno en América Latina, gracias a su oferta de juegos, entre los cuales puedes encontrar más de 1000 tragamonedas online, 72 mesas con crupieres en vivo, más de 100 juegos con jackpots, además de una completa sección de apuestas deportivas y la opción de utilizar Mercado Pago como método de pago.

Bono de Bienvenida

Betsson ofrece un atractivo bono de bienvenida del 100% hasta $100.000 en el casino y hasta $200.000 en apuestas deportivas, disponible solo para el primer depósito. El monto mínimo requerido para activar esta promoción es de $500. Sin embargo, deberás tener en cuenta el requisito de apuesta (rollover) de 35 veces el valor del bono dentro de los 7 días posteriores a su activación. Por ejemplo, si un usuario reclama un bono de $1.000, deberá apostar un total de $35.000 ($1.000 x 35) antes de poder retirar las ganancias.

Club VIP

Betsson también cuenta con un Club VIP para los jugadores más activos, tanto en el casino como en las apuestas deportivas. Aquellos que ingresan al club reciben beneficios exclusivos, como newsletters semanales, bonos de recarga, giros gratuitos y acceso a torneos con grandes premios. El ingreso al Club Betsson VIP se basa en la actividad mensual del usuario, y la membresía se comunica por correo electrónico.

Pros:

Aplicación móvil disponible tanto para Android como para iOS

Amplia variedad de juegos y una oferta sólida de casino en vivo.

Los jugadores más activos tienen la oportunidad de unirse al exclusivo Club Betsson VIP.

Contras:

El requisito de apuesta de 35 veces en un plazo de 7 días puede ser difícil de cumplir.

3. Codere: Juegos con promociones semanales

Codere es un operador reconocido en la industria de los juegos de azar online. Aunque no ofrece un bono de bienvenida específico para los jugadores de casino, la plataforma transmite la confianza que se necesita para tener una experiencia de juego sin preocupaciones, además de estar integrado con Mercado Pago como método de pago, lo que añade una capa de conveniencia para los usuarios que lo prefieren.

Bono de bienvenida

Codere no tiene un bono de bienvenida para su sección de casino. Sin embargo, podrás aprovechar una promoción en el mercado de apuestas deportivas de 100% hasta $200.000 en freebets. El depósito mínimo para acceder a esta oferta es de $1.000, y los usuarios tienen un plazo de 30 días para cumplir con los requisitos de la promoción.

Juegos de casino

Aunque el catálogo de juegos de Codere no es tan extenso, su oferta es sólida y cubre los principales intereses de los jugadores:

Tragamonedas online : Cuenta con cerca de 500 tragamonedas online, incluyendo títulos clásicos y modernos. Además, ofrece slots de salón, lo que agrega una experiencia más tradicional al juego.

: Cuenta con cerca de 500 tragamonedas online, incluyendo títulos clásicos y modernos. Además, ofrece slots de salón, lo que agrega una experiencia más tradicional al juego. Mesas de casino en vivo: La plataforma ofrece 57 juegos de casino en vivo, lo que permite a los jugadores participar en mesas con crupieres en tiempo real.

La plataforma ofrece 57 juegos de casino en vivo, lo que permite a los jugadores participar en mesas con crupieres en tiempo real. Videobingo: Codere también incluye videobingo, una opción menos común pero popular entre algunos jugadores.

Pros:

Sección de apuestas deportivas con apuestas en directo

Mesas con crupier en tiempo real.

Promociones en juegos semanales para juegos seleccionados.

Contras:

Sin bono de bienvenida para casino

Ofrece menos incentivos y promociones para sus jugadores de casino.

4. 22Bet: Gran catálogo de juegos de casino

22Bet es una plataforma internacional que ha logrado consolidarse como una opción atractiva para apostar. Aunque no cuenta con una opción directa para Mercado Pago, el casino ofrece un proceso claro para realizar depósitos a través de Astropay, lo que te ayuda a hacer tus transferencias desde tu cuenta de Mercado Pago.

Para realizar un depósito en 22Bet utilizando Mercado Pago, deberás seguir los siguientes pasos:

Acceder a la opción de depósito en tu cuenta de 22Bet.

Seleccionar Astropay como método de pago.

Elegir el monto a depositar. 22Bet ofrece un instructivo en PDF y un video que te pueden ayudar a través del proceso de depósito.

Seleccionar la opción de pagar con CVU/CBU/Alias.

Depositar desde Mercado Pago al CVU indicado por la plataforma.

Bono de Bienvenida

22Bet ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $275.000 para los nuevos usuarios de casino. El depósito mínimo para acceder a este bono es de $900, lo que lo convierte en una oferta accesible.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el requisito de apuesta es 50 veces el importe del bono, lo que significa que debes apostar esta cantidad antes de poder retirar tus ganancias. Además, el bono debe ser utilizado en un plazo de 7 días, y la apuesta máxima por jugada al usar el bono es de $4.444.

Pros:

Bono de bienvenida competitivo y con un depósito mínimo bajo.

Amplia gama de juegos de casino, con opciones tanto clásicas como modernas.

Cuenta con una aplicación móvil para Android.

Contras:

El rollover de 50 veces el importe del bono de bienvenida, puede resultar complicado de cumplir.

5. bet365: Apuestas deportivas de primer nivel

bet365 es una de las plataformas de apuestas y casinos más reconocidas a nivel mundial.

6. Betwarrior: Bono sin depósito de $10.000

Betwarrior es un casino online con una parrilla de juegos variada, cuenta con más de 600 juegos de casino, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa y opciones de casino en vivo.

Un aspecto importante de Betwarrior es la posibilidad de realizar depósitos utilizando Mercado Pago, lo que facilita en gran medida las transacciones a los usuarios argentinos y de otros países de América Latina.

Bono de bienvenida

En Betwarrior podrás acceder a un bono sin depósito de $10.000 para apostar, junto con un bono que puede ir desde el 100% hasta el 250% de tu primer depósito, esto dependerá del lugar donde realices tu registro.

Juegos de casino

El catálogo de juegos de Betwarrior es amplio y tiene opciones variadas para satisfacer diferentes gustos. Algunas de las categorías más populares incluyen:

Tragamonedas Online : Con más de 600 títulos, podrás probar suerte en tragamonedas como Joker’s Jewels, Money Mouse, Esqueleto Mariachi, Wild Catch y Mustang Money.

: Con más de 600 títulos, podrás probar suerte en tragamonedas como Joker’s Jewels, Money Mouse, Esqueleto Mariachi, Wild Catch y Mustang Money. Casino en vivo : También puedes disfrutar de juegos en tiempo real con crupieres reales, lo que añade un elemento de autenticidad a la experiencia.

: También puedes disfrutar de juegos en tiempo real con crupieres reales, lo que añade un elemento de autenticidad a la experiencia. Juegos de mesa : Clásicos como ruleta, blackjack, póker y baccarat están disponibles tanto en versiones tradicionales como en vivo.

: Clásicos como ruleta, blackjack, póker y baccarat están disponibles tanto en versiones tradicionales como en vivo. También hay disponibles juegos de vídeo bingo.

Pros:

Tiene disponible un bono por registro sin depósito.

Cuenta con aplicación para dispositivos móviles.

Sección de apuestas deportivas con apuestas en vivo.

Contras:

Aunque en la página web se menciona la posibilidad de incluir deportes virtuales en el futuro, actualmente no están disponibles.

juegos de casino. Igualmente cuenta con la posibilidad de realizar depósitos a través de Mercado Pago, lo que da un gran atractivo a los usuarios.

Una de las fortalezas de bet365 es su alianza con algunos de los proveedores de software más reconocidos de la industria, como NetEnt, Blueprint Gaming y Play’n GO. Estos proveedores garantizan una experiencia de juego fluida y de alta calidad.

La plataforma ofrece más de 200 tragamonedas online, que abarcan una diversidad de temáticas populares. Entre los títulos más destacados se encuentran Gonzo’s Quest y Buffalo Rising, ambos muy valorados por los aficionados a las slots por sus gráficos y mecánicas innovadoras.

Además de las tragamonedas, bet365 ofrece una amplia gama de juegos de casino tradicionales, tales como:

Póker

Blackjack

Ruleta

Baccarat

Mesas con crupieres en tiempo real.

Juegos crash.

Bingo y tarjetas rasca y gana

Apuestas Deportivas

Las apuestas deportivas son, sin duda, uno de los puntos más fuertes de bet365. La plataforma ofrece una cobertura de más de 30 deportes y hasta 2000 mercados diferentes para apostar, lo que la convierte en una opción ideal para los aficionados al deporte. Las apuestas combinadas en fútbol son especialmente populares entre los apostadores.

Pros:

Integración directa con Mercado Pago Argentina para hacer tus transacciones.

Proveedores de software de juegos de casino de renombre

Transmisión en directo desde su plataforma de algunos eventos deportivos.

Contras:

Oferta de juegos de casino algo limitada.

¿Qué es Mercado Pago?

Mercado Pago es una herramienta que probablemente ya has visto en muchos sitios web o incluso usado para pagar alguna compra. Nació dentro de MercadoLibre para facilitar las transacciones en esa plataforma, pero ha crecido tanto que ahora se utiliza en una amplia variedad de servicios, incluyendo casinos online.

Con esta plataforma puedes hacer depósitos usando diferentes medios, ya sea tu tarjeta de crédito, débito o incluso transferencias bancarias desde tu cuenta. Todo desde una app que tienes a la mano, en tu celular.

Además de la facilidad de uso, uno de los puntos clave es la seguridad. Mercado Pago cuenta con varias capas de protección, como la autenticación en dos pasos, lo que te da tranquilidad de que tus datos están protegidos. ¿La mejor parte? Puedes gestionar todo desde su aplicación móvil o desde la web, sin mayores complicaciones.

Si te interesa el mundo de los casinos online, probablemente te interese saber que muchos de ellos aceptan Mercado Pago como opción de depósito. Esto facilita la gestión de tu dinero cuando quieras jugar, y te ofrece una manera rápida y confiable de manejar tus fondos.

¿Cómo crear una cuenta en Mercado Pago?

El proceso es bastante sencillo y está diseñado para que puedas comenzar a utilizar la plataforma rápidamente. A continuación, te detallo los pasos necesarios:

Accede a la Plataforma : Lo primero que debes hacer es visitar el sitio web oficial de Mercado Pago o descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

: Lo primero que debes hacer es visitar el sitio web oficial de Mercado Pago o descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Regístrate: Una vez en el sitio o en la aplicación, encontrarás un botón que dice "Abrir cuenta gratis", selecciona la opción para crear una cuenta.

Una vez en el sitio o en la aplicación, encontrarás un botón que dice "Abrir cuenta gratis", selecciona la opción para crear una cuenta. Información : Deberás ingresar algunos datos personales básicos, como tu nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Es importante que uses una contraseña robusta para proteger tu cuenta.

: Deberás ingresar algunos datos personales básicos, como tu nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Es importante que uses una contraseña robusta para proteger tu cuenta. Verifica tu Correo Electrónico : Mercado Pago enviará un correo electrónico de verificación a la dirección que proporcionaste. Debes abrir este correo y hacer clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta.

: Mercado Pago enviará un correo electrónico de verificación a la dirección que proporcionaste. Debes abrir este correo y hacer clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta. Completa tu Perfil : Después de verificar tu correo, accede nuevamente a tu cuenta y completa la información, como tu número de teléfono y datos de identidad. Esto ayudará a asegurar tu cuenta y permitirte realizar transacciones sin problemas.

: Después de verificar tu correo, accede nuevamente a tu cuenta y completa la información, como tu número de teléfono y datos de identidad. Esto ayudará a asegurar tu cuenta y permitirte realizar transacciones sin problemas. Configura Métodos de Pago: Finalmente, deberás realizar la vinculación de tus métodos de pago, como tarjetas de crédito o cuentas bancarias, para comenzar a usar Mercado Pago de manera efectiva.

Usar Mercado Pago en los casinos online

Usar Mercado Pago en un casino online es bastante simple. Una vez que has creado una cuenta en la plataforma, debes asegurarte de que el casino que eliges acepte este método de pago. Al inicio del artículo te dejé una lista con algunos casinos que lo permiten, lo que puede ahorrarte tiempo en la búsqueda..

Cuando estés en la plataforma del casino, solo debes dirigirte a la sección de depósitos y elegir Mercado Pago como tu opción de pago. Según el casino, podrás depositar utilizando el saldo de tu cuenta de Mercado Pago o vincular una tarjeta de crédito o débito para añadir fondos. Por lo general, todo el proceso toma apenas unos minutos, permitiéndote comenzar a jugar casi de inmediato.

Cómo depositar en un casino online con Mercado Pago: Paso a Paso

Luego de crear tu cuenta en Mercado Pago y elegir el casino de tu preferencia, estás listo para realizar tus depósitos con Mercado Pago. Aquí te detallo un paso a paso para que puedas hacerlo sin complicaciones y de forma rápida.

Una vez que elegiste y te registraste en el casino que acepta Mercado Pago, inicia sesión en tu cuenta.

Dentro de tu cuenta en el casino, busca la sección de depósitos o "Cajero". Este suele estar claramente visible en la página principal o en el menú de usuario

Entre las opciones de pago disponibles, elige Mercado Pago. Dependiendo del casino, el ícono o la opción podría estar categorizada junto a otras billeteras electrónicas

Introduce la cantidad que deseas depositar en tu cuenta de juego. Ten en cuenta que algunos casinos tienen límites mínimos y máximos para los depósitos.

Al seleccionar Mercado Pago, se te redirigirá a una ventana o sitio externo para completar la transacción. Aquí deberás iniciar sesión en tu cuenta de Mercado Pago y confirmar el pago.

Una vez confirmada la transacción, el saldo debería reflejarse en tu cuenta de casino casi al instante.

Es posible que algunos casinos no ofrezcan la opción de depósito directo con Mercado Pago, pero eso no significa que no puedas utilizarlo. En plataformas como 22bet, por ejemplo, puedes realizar depósitos a través de Mercado Pago usando Astropay, utilizando un código CVU como intermediario para completar la transacción.

¿Cómo hacer retiros de un casino online con Mercado Pago?

Hacer retiros de tus ganancias utilizando Mercado Pago puede ser un proceso sencillo si el casino lo permite. Aquí te explico cómo hacerlo:

Confirma que el casino online en el que juegas acepta Mercado Pago para retiros. Puedes hacer esto revisando la sección de métodos de retiro en el sitio del casino o contactando a su servicio de atención al cliente.

Una vez dentro de tu cuenta, navega hasta la sección de "Retiros" o "Cajero". Desde allí podrás ver las opciones disponibles para retirar tus fondos.

Entre las opciones de retiro, elige Mercado Pago. Si no lo ves disponible, es posible que el casino no lo acepte para retiros, y tendrás que considerar otro método.

Introduce la cantidad a retirar y proporciona la información de tu cuenta de Mercado Pago

Revisa los detalles de tu solicitud de retiro y confirma que toda la información es correcta. Luego, envía la solicitud para que el casino procese tu retiro.

Una vez enviada la solicitud, el casino revisará y procesará tu retiro. Los tiempos de procesamiento pueden variar, pero generalmente, las transferencias a través de Mercado Pago se completan en un plazo de 24 a 72 horas.

Velocidad de Depósitos y Retiros con Mercado Pago

Uno de los beneficios de usar Mercado Pago en casinos en línea es la rapidez de las transacciones. Los depósitos suelen ser instantáneos, lo que significa que podrás comenzar a jugar sin esperar mucho.

En cuanto a los retiros, si bien no todos los casinos permiten retiradas directamente a Mercado Pago, aquellos que lo hacen suelen procesarlos en plazos razonables que van desde uno hasta seis días.

Comisiones y costos con Mercado Pago Argentina

Una de las dudas que puede surgir al usar Mercado Pago en casinos online es si hay comisiones. Generalmente, los depósitos son gratuitos o incluyen una comisión mínima que puede depender del casino o de la transacción específica. En cualquier caso, es recomendable que revises las condiciones del casino y de Mercado Pago antes de realizar un depósito o retiro.

Ventajas y desventajas de usar Mercado Pago en casinos online

Mercado Pago se ha convertido en una opción popular en varios países de América Latina, pero ¿es realmente la mejor opción para ti? A continuación, te presento las principales ventajas y desventajas:

¿Es seguro usar Mercado Pago en casinos online?

La respuesta es sí, pero hay algunos factores que debes tener en cuenta.

Mercado Pago implementa altos estándares de seguridad, incluyendo el uso de tecnología de encriptación para proteger tus datos personales y financieros. Esto significa que tu información está protegida y no se comparte directamente con el casino, lo que añade una capa de protección importante. Además, la plataforma ofrece notificaciones en tiempo real para cada transacción, lo que te permite monitorear cualquier actividad en tu cuenta.

Medidas de Seguridad en Mercado Pago para Usuarios de Casinos Online

Mercado Pago implementa altos estándares de seguridad, incluyendo el uso de tecnología de encriptación para proteger tus datos personales y financieros. Esto significa que tu información está protegida y no se comparte directamente con el casino, lo que le da una mayor protección a tu cuenta.

Además, la plataforma ofrece notificaciones en tiempo real para cada transacción, lo que te permite monitorear cualquier actividad que se vaya realizando en tu cuenta.

También debes tener en cuenta la seguridad del casino, es importante que verifiques que el casino online tenga licencias válidas emitidas por entes reguladores reconocidos como Curacao eGaming o la Autoridad de Juegos de Malta (MGA).

De igual manera debes estar atento a posibles riesgos asociados a pasarelas de pago en casinos online. Los principales riesgos provienen de jugar en sitios no regulados o de dudosa reputación. Por eso, es vital que elijas un casino online confiable y con buena reputación.

Comparativa: Mercado Pago vs Otros Métodos de Pago en Casinos Online

Existen gran variedad de opciones para tus depósitos y retiros, escoger la que más te convenga dependerá mucho de tus preferencias, necesidades e incluso de tu lugar de residencia. Por esta razón, he preparado la siguiente comparativa de Mercado Pago con otros métodos populares, como tarjetas de crédito, PayPal y criptomonedas, destacando las diferencias en seguridad, rapidez y costos.

Conclusión

Toda la información la he recolectado a partir de una investigación exhaustiva sobre los mejores casinos online que operan en Argentina y aceptan Mercado Pago como método de pago. Seleccioné únicamente aquellos sitios que cumplen con los más altos estándares de seguridad, incluyendo encriptación avanzada y regulaciones estrictas, para asegurar que tu experiencia sea confiable y protegida.

Además de evaluar la integración con Mercado Pago, analicé los bonos de bienvenida, las promociones, la variedad de juegos disponibles, las secciones de casino en vivo, y las apuestas deportivas. También revisé otros métodos de pago, los depósitos mínimos y cómo cada casino maneja las transacciones para ofrecer la mejor experiencia al usuario.

También he tenido en cuenta la seguridad como un aspecto clave. Los casinos seleccionados no solo ofrecen protección en las transacciones financieras, sino también en la privacidad de tus datos personales.

Con todo esto te puedo decir con confianza que los casinos seleccionados ofrecen una combinación sólida de seguridad, variedad de juegos y promociones atractivas, todo con la conveniencia de usar Mercado Pago como método de pago. Al elegir un casino que cumpla con altos estándares de protección y una integración fluida con Mercado Pago, no solo tendrás una experiencia de juego entretenida, sino también segura. Esto te permitirá disfrutar del juego con tranquilidad, sabiendo que tanto tus datos como tus transacciones están protegidos en todo momento.

Preguntas frecuentes sobre Mercado Pago

¿Puedo usar Mercado Pago en todos los casinos online de Argentina?

No, no todos los casinos online en Argentina aceptan Mercado Pago. Sin embargo, cada vez son más los sitios de apuestas en Argentina y en América Latina que lo están integrando como opción de pago.

¿Cómo sé si un casino acepta Mercado Pago?

Revisa la sección de métodos de pago del casino o consulta la página de términos y condiciones. Algunos casinos muestran sus métodos de pago disponibles en la parte final de la página inicial de su sitio web.

¿Qué monedas acepta Mercado Pago en casinos online?

Mercado Pago acepta diversas monedas, incluyendo pesos argentinos, pesos colombianos, reales brasileños, dólares, entre otros.

¿Puedo vincular una tarjeta de crédito o débito a Mercado Pago?

Sí, puedes vincular tarjetas de crédito, débito o utilizar el saldo de tu cuenta de Mercado Pago para realizar depósitos en casinos online.

¿Mercado Pago tiene promociones o descuentos para depósitos en casinos online?

Mercado Pago en sí no suele ofrecer promociones exclusivas para casinos, pero algunos casinos online pueden tener bonificaciones especiales para este método de pago.