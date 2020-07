Nery Pumpido: "Estoy teniendo una muy buena recuperación"

Nery Pumpido, exarquero y entrenador de Unión, fue sometido el 16 de julio a una cirugía cardíaca programada desde hace tres meses y que venía posponiéndose por la pandemia de coronavirus. En esa intervención quirúrgica le extirparon un mixoma (tumor benigno), de la aurícula derecha del corazón.

Ya en su domicilio y continuando con la recuperación, Pumpido dialogó con Radio Sol 91.5 y allí contó cómo se dio la situación "Fue una operación compleja donde tienen que abrir todo el pecho. Uno se asusta y hace consultas, pero me quedé con un médico de Santa Fe. Para operarme del corazón lo iba a hacer en mi ciudad porque hay grandes médicos", comenzó relatando.

Para luego agregar "A veces reniego de mi ciudad, pero amo y defiendo a mi ciudad, a la gente de mi ciudad. Tenemos que seguir reconociendo a estos facultativos. Hay que anticiparse a la situación. Fue jodida la operación, pero a 10 días estoy muy bien y ya empecé a caminar".

Sobre las muestras de cariño que recibió dijo: "La verdad que tuve un resultado que me emociona porque no paró el teléfono de Juan Pablo, el de mi señora, el mío… El presidente de Unión, Luis Spahn, me escribió. Directores técnicos y futbolistas también. Uno ha hecho cosas buenas en la vida para recibir tanto en estos días de recuperación".

"Llega un momento y tenés que analizar esas cosas. Acá me queda esa satisfacción tan grande, revisando el teléfono y respondiendo mensajes que he recibido. Estoy teniendo una muy buena recuperación gracias a esa fuerza recibida", reconoció.