Netflix podría poner anuncios en medio de los episodios

Uno de los grandes atributos de Netflix es que, a diferencia de la televisión, la plataforma de streaming permite a los usuarios escoger que contenido quieren ver y disfrutarlo sin ser interrumpidos por publicidad.





Sin embargo, este panorama podría cambiar si Netflix decide concretar la última característica que ha estado probando en su plataforma, la cual introduce anuncios entre los episodios.





Las pruebas de esta nueva característica fueron descubiertas por algunos usuarios, quienes molestos por la situación expresaron su descontento a través de Reddit y Twitter





De acuerdo a los usuarios, las pruebas se presentaron entre episodios de series como Grey's Anatomy, The Office y Bob's Burgers, y en su mayoría incluían anuncios de series originales de Netflix como Orange is the New Black, Insatiable y The Package.





En base a lo visto en el periodo de prueba, esta nueva característica básicamente consistiría en anuncios o promociones a pantalla completa de contenido que Netflix hubiera sugerido de otro modo en su interfaz de usuario como, por ejemplo, en el segmento de recomendaciones. Pero que ahora se presenta desplazando la vista previa para el próximo episodio de la serie que los usuarios están viendo, como queda en evidencia en la foto compartida por un usuario de Reddit.





Ante la controversia, Netflix señaló al sitio Tech Crunch que las pruebas de esta función se enmarcan en su plan para mejorar la forma en que el servicio propone contenido recomendado a los usuarios.





"Estamos probando si las recomendaciones emergentes entre episodios ayudan a los miembros a descubrir más rápido historias que disfrutarán", declaró Netflix. "Es importante tener en cuenta que un miembro puede omitir una vista previa de video en cualquier momento si no está interesado".





Sin embargo, lo que ha provocado la ira de los usuarios respecto a esta característica es que Netflix es un servicio pagado premium, que entre sus condiciones de uso iniciales no establece la existencia de avisos entre episodios. A diferencia, por ejemplo, de Hulu que desde un comienzo ha tenido como parte de su oferta la publicidad en los capítulos.





De todas maneras, los anuncios entre episodios aún están en fase de prueba y al igual que otros cientos de características que ha probado Netflix finalmente podrían no materializarse en el servicio.





Fuente: La Tercera