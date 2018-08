Nicole Neumann y un pedido sexual para su novio: "Estoy con..."

Nicole Neumann está súper enganchada con su nueva pareja, Matías Tasín y la rubia no se hace drama en expresarle, al empresario, sus necesidades sexuales. está súper enganchada con su nueva pareja,y la rubia no se hace drama en expresarle, al empresario, sus necesidades sexuales.

Días atrás, en un paso por Morfi, la sensual modelo, reveló que el período máximo lejos del sexo fue de tres meses:

"Fue por decisión propia. Me costó acomodarme, después de 11 años", confesó. Luego, aclaró: "¡Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses! En ese ámbito, me tomó eso".

Al parecer, el recuerdo de aquella privación tuvo que ver con el aviso que Nicky le hizo a Matías, a través de Instagram Stories:

"Estoy con abstinencia", escribió la Neumann, dando por avisado, al joven, sobre sus eróticas intenciones.