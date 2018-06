"No hay nadie más orgulloso que Messi de jugar por Argentina"

El jugador del conjunto balcánico dejó muy claro, para despejar dudas, la implicación que tiene Messi, muy criticado en su debut ante Islandia, cuando acude a la llamada de su Selección. "La sensación que tengo, no es que tiene ganas, sino lo siguiente. Siempre cuando va a la selección se le ve una alegría especial en la cara. No hay hombre más orgulloso en toda Argentina de poder llevar a su equipo y país al campo. Eso se nota y se ve si está al cien por cien", dijo.





"Lo he visto en las últimas semanas trabajando y pensando con un ojo en el Mundial. Eso merece todo el respeto. No es fácil si aún te quedan varios partidos con tu equipo decir que a lo mejor hay que parar porque lo que venía era especial para él. Él lo hizo", agregó.





Rakitic coincidirá sobre el terreno de juego del estadio de Nizhny Novgorod con su compañero. Para el futbolista croata, enfrentarse a Argentina y a Messi es todo un honor. "Es una gran oportunidad jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Todo el mundo sabe que Messi es uno de los mejores del mundo. Tendrá sus momentos, está claro, tenemos que hacer lo nuestro para pararlo; y también jugar nuestro partido para jugar a nuestro nivel", comentó.





"Es muy especial medirnos contra Argentina. El primer resultado no va a cambiar que sean favoritas en el grupo y en todo el Mundial. El partido ahora va a diferente que el primero. La manera de jugar de Croacia es diferente que la de Islandia. Es importante para nosotros y para Argentina. Esperamos a una Argentina agresiva y teniendo al mejor del mundo, se pueden complicar las cosas", apuntó.Vigilancia especial a MessiPara Rakitic, será importante que Croacia trabaje unida para frenar a Messi, de quien recordó que en el primer partido contra Islandia, pese a fallar un penalti, dispuso de nueve disparos a portería. "Falló, pero así es el fútbol. No pudo ser y va a ser complicado jugar contra él. Tenemos que hacer el partido perfecto para conseguir una victoria. Queremos medirnos contra los mejores y medirnos contra el mejor es muy especial. A Leo le deseo siempre lo mejor menos mañana. Espero que no pueda disfrutar del partido", manifestó.Asimismo, desveló que no ha hablado con Messi durante el Mundial porque es importante mantenerse concentrado para disputar todos los partidos y hablo sobre la manera de ganar al conjunto albiceleste: "Sabemos que la manera de jugar de Argentina es ir a por cada partido. Con los jugadores sabemos que para ganar a Argentina hay que hacer un partido perfecto. Tenemos que trabajarlo desde el primer momento hasta el último. Hay que hacerles la vida complicada y que no disfruten del partido".

