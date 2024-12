¡No sufras el verano en tu departamento!

Las olas de calor están siendo mucho más altas que en otros años y es real que pasarlo dentro de un espacio, donde el aire parece hacerse cada vez más espeso, no es una buena opción. Es por ello que, de ser posible, deberíamos anticiparnos a la situación y buscar ese aire acondicionado que tanto necesitamos y tan bien nos va a hacer a nuestras vidas.

Pero, como otro punto para también poner en juego, también es real que muchos espacios son pequeños o no tienen la infraestructura necesaria para poder instalar un aire o quizás no estemos por mucho tiempo o tengamos más de un espacio al que quisieras acondicionar; es por ello que la respuesta está en este innovador aparato: el aire acondicionado portátil .

Su tamaño pequeño y sistema de ruedas lo hace un electrodoméstico impecable para colocar en espacios chicos y poder trasladar de una habitación a la otra y así no sufrir el cambio de temperaturas que puede haber de un sitio al otro.

Además, según el modelo, algunos cuentan con un sistema de recolección de aire exterior que puede ser colocado fácilmente en cualquier ventana o apertura.

Poco mantenimiento

Otro punto que caracteriza a un aire acondicionado portátil es la facilidad de mantener este tipo de equipos, su limpieza y cuidados. A diferencia de sus versiones convencionales, estos aparatos cuentan con un sistema de filtros más pequeño que puede ser fácilmente retirado y lavado en cualquier momento que sea necesario.

En el caso de los modelos que requieren de hielo para funcionar, el vaciado y llenado se realiza de forma muy sencilla y no basta más que un pequeño trapo para limpiar cualquier gota o suciedad que encontremos.

Rendimiento

Al ser aparatos de pequeño tamaño, este tipo de sistemas de refrigeración no se caracterizan por ser consumidores de energía como sus hermanos; al mantenerse y usarse dentro de espacios pequeños, estos manejan una buena tasa de consumo y refrigeración, sin tener que tener cuidado por exigirlos.

Al no estar utilizando un circuito de refrigeración tan preciso, estos aires acondicionados no van a tratar de mantener las temperaturas óptimas de todo el espacio, por lo que no generaran grandes gastos a nivel energético.

Costo

Otro punto muy importante, y quizás el más decisivo para muchas personas, es el precio de este tipo de sistemas de refrigeración. Un aire acondicionado portátil es mucho más económico que cualquiera de sus versiones convencionales, todo esto, sin dejar de lado prestaciones necesarias o calidad de por medio.

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente nombrados, sumados a un costo de compra inferior, este tipo de aires acondicionados son la opción indicada para quienes buscan poder disfrutar de una fresca comodidad en sus pequeños departamentos, habitaciones o espacios de poco tamaño, todo este sin perjudicar su salud, sin adquirir apartados de segunda mano y, más que nada, sin comprometer el bolsillo en una compra de gran calibre, como son las que nos imaginamos cuando vamos en busca del tan codiciado aire acondicionado.