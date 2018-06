"Nos veíamos de madrugada para tener sexo", aseguró Nahir Galarza

Nahir Galarza declaró hoy y volvió a negar que tuviera una relación formal con Fernando Pastorizzo. "Solo nos veíamos de madrugada para tener sexo", dijo frente a los jueces que la juzgan por el crimen del joven de 20 años esta mañana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El testimonio de Nahir ratifica la estrategia de la defensa que intenta negar la relación formal que tenían los chicos. La idea es evitar una pena con agravante (en este caso, el vínculo) que podría condenar a Nahir a una cadena perpetua.

El papá de Nahir Galarza declaró que la relación entre su hija y Fernando Pastorizzo no era formal: "Hasta donde yo sabía ella no tenía novio", dijo Marcelo Galarza. Yamina Kroh, mamá de Nahir, dijo que a Fernando no lo conocía. Cuando le preguntaron por el viaje que la familia Galarza hizo con Pastorizzo a Brasil, dijo que Nahir lo había presentado como un amigo, apenas unos días antes de partir.

"No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Solo nos veíamos de madrugada para tener sexo", aseguró la joven.

nahir1.PNG



La chica insistió en trazar el perfil de Pastorizzo que siempre planteó su defensa: que el muchacho era adicto, violento y que la acosaba. Según Nahir, "Fernando se drogaba". También, dijo, vivía llamándola y tenía sexo con ella "a pesar de que yo no quería, me lastimaba en las zonas íntimas".

"Nunca se preocupaba por mí. Solo quería saber qué hacía", dijo Nahir sobre el acoso al que, asegura, Fernando la sometía constantemente. En ningún momento pidió perdón y siempre insistió en que los dos disparos fueron "un accidente".

Relató que con Fernando se bloqueaban y desbloqueaban todo el tiempo en las redes, y que "en el último año se fue poniendo peor. Me decía zorra, desesperada, puta, si me veía con alguien me agarraba de los pelos, me recriminaba por qué me veía con otros chicos".

Además recordó que Pastorizzo la arrastró por el piso a la salida de un boliche, y ella quedó "con toda la pierna en carne viva". "Es verdad que no le contaba nada a nadie porque me daba vergüenza, pero después mi mamá se dio cuenta y le conté todo", admitió.