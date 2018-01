Nueve cosas que desconocías de Whatsapp y puedes explotar al máximo

1. Traducir a texto las notas de voz

Google play ofrece esta extensión, "Voicer for Whatsapp", con la cuál podremos traducir un mensaje de voz a una nota de texto de forma rápida, intuitiva y cómoda.

Flychat, otra aplicación gratuita que evita que aparezca el estado de "En línea" en Whatsapp y que por lo tanto nadie pueda decirnos que nos vio a tal hora. Solo cuando recibamos un mensaje se nos abrirá una burbuja y podremos hablar desde ella. Recordamos que el uso de aplicaciones no oficiales no está recomendada por los diseñadores de Whatsapp.

9. Escuchar mensajes de texto

Si vamos en el coche o no podemos atender nuestros mensajes de texto de whatsapp, puede que esta aplicación de terceros, Speaki, pueda darnos la solución. Se trata de una herramienta que lee los mensajes que entran a nuestro celular de forma automática. No lee los mensajes demasiado largos, eso sí, y no diferencia entre los que se pueden o no leer en público.