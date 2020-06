Olivera: "Se extraña mucho no estar en el club"

En el deporte actual y en el rugby en particular la multiplicidad de profesionales es cada vez mayor. Desde los médicos, pasando por nutricionistas, psicólogos deportivos, preparadores físicos, y lo que nos ocupa en esta oportunidad, los kinesiólogos. Muchas veces se convierten en las personas que más escuchan al jugador, y su labor es muy importante antes, durante y después de los partidos. La pandemia de coronavirus ha provocado el parate de las actividades deportivas, y el rugby no fue ajeno a dicha situación.

"Nuestra labor como toda profesión ha tenido una merma y un parate importante. Particularmente a nivel docencia, al no haber clases presenciales el desarrollo fue a partir del entorno virtual. Fue prácticamente fue mayor la labor porque no tuvimos que adaptar a esa circunstancia y ese entorno, cuestión que antes no veníamos haciendo, entonces lo veo más como una ventaja que una desventaja" le dijo el licenciado Hernán Olivera a UNO Santa Fe.

El kinesiólogo del plantel superior del CRAI expresó que "La asistencia en consultorios estamos trabajando a un cuarenta por ciento de la cantidad de pacientes que veníamos atendiendo en un momento antes del coronavirus. Por una cuestión de cuidado de donde ejercemos nuestra profesión, de que haya la menor cantidad de personas en un ambiente determinado, estamos dando turnos más espaciados, más lo que toco el colegio de Kinesiólogos nos obliga a tener en nuestro ambiente. Más un triaje que le tenemos que hacer al paciente, como una declaración jurada respecto a su salud".

En cuanto a la cuarentena y la suspensión de actividades, Olivera destacó que "Con el parate del rugby la intensidad de pacientes ha bajado. A los chicos los veo poco y nada, o través de zoom. Tengo contacto por otras redes, y claro que baja la cantidad de lesiones, molestias, y dolores. Así que lamentablemente bajó el trabajo, pero es algo que se extraña. Muchas veces nos quejamos de algunos jugdores, por las ñañas que tienen, y ahora los estamos extrañando".

Más consideraciones de un profesional

"En el club este parate nos ha llevado a determinar estrategias de acción para el futuro del rugby del CRAI. Fundamentalmente en organización, en cuanto a la estructuración deportiva. Siempre este tipo de situaciones te hace pensar mucho la estrategia de acción para el futuro. El club ha crecido mucho en los últimos años, y es bueno ponerse a analizar cuales van a ser los objetivos deportivos e institucionales", afirmó el también kinesiólogo de varios seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png

En relación a lo que le pudo transmitir a los diferentes estamentos de la entidad de la autopista contó que "Me hablo mucho más con los profesores que con los entrenadores, porque al no haber entrenamientos, no haber lesiones, o una merma en todo esto, hablo más con los profes en cuanto a trabajos y actividades que podríamos llevar adelante en el futuro de cara a la prevención de lesiones, y obviamente al desarrollo de la performance del deportista. Se extraña mucho no estar en el club, y no vemos la hora de poder plasmar esto que estuvimos trabajando".

El trabajo multidisciplinario

Ante la consulta del avance de las diferentes profesiones al rugby, Olivera sostuvo que "La importancia ya sabemos que como cualquier otro profesional dentro de la estructura del deporte, y yo más que de los kinesiólogos hablaría de toda las ciencias que hoy se ocupan en el deporte. Cada vez se está incluyendo más psicólogos, que hacen muchas actividades de coaching, y facilitan la comunicación con los entrenadores y los jugadores en forma vertical y horizontal. Están los nutricionistas, el preparador físico, el médico, es decir que termina siendo algo interdisciplinario".

"El rugby le ha dedicado un valor importante a nuestra profesión, y creo que más que en otras disciplinas. No solo por la presencia del kinesiólogo en el campo de juego, o una actividad competitiva, sino como parte del staff en los entrenamientos, en lo que refiere a la prevención de lesiones. Lo atribuyo a la importancia dentro de un plantel, y se ha incluído otras profesiones de la salud que tienden a mejorar el rendimiento del deportista" consignó Olivera.

image.png

Consultado sobre que recomendaciones les daría a los rugbiers y a los deportistas en general comentó que "Los concejos que le doy a los chicos, a mis alumnos y a las personas en general sobre esta cuarentena, es que lo veamos desde varios puntos de vista. Tenemos que tomar este tiempo como un momento de pensar en plantearnos nuevas metas, si lo que hacíamos estaban bien y eran lo correcto. Estar en casa nos hace pensar un poco más, y hay que tomarlo como una oportunidad para cambiar como personas internamente".

Finalmente, expresó que "En el deporte es igual hay que tratar de mantenerse activos, entrenar, y trabajar las debilidades. Este el momento de trabajar las debilidades. Si alguien viene de una lesión, hay que recuperarse, o si tuve dos desgarros, trabajar sobre lo que me llevó a esa lesión. Es el momento para dedicarnos porque es un etapa de baja intensidad y bajo volúmen de trabajo. Todo para llegar a trabajar al club, que no se sabe cuando puede darse la vuelta".