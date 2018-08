Cómo lograr que las malas experiencias no te afecten

ALEJANDRA STAMATEAS.jpg

A todas nos ocurrió. Un día, en un viaje a Seattle, fui a tomar un café. Allí conocí a un señor brasilero que estaba viviendo en la ciudad y con el que tuve la oportunidad de conversar un poco. Seattle es una ciudad donde llueve prácticamente todos los días. El cielo suele ser gris, el sol brilla poco y hace mucho frío casi durante todo el año. Pensando en el clima, le pregunté: "¿Cómo hizo para dejar el sol pleno, los días brillantes y la alegría de Brasil, y adaptarse a las condiciones climáticas de esta ciudad?". El hombre me dio una respuesta que me dejó impactada: "Es que el clima yo lo llevo adentro". Y es verdad: el clima lo llevamos adentro. En nuestro interior puede llover o puede brillar el sol: ¡vos y yo hacemos nuestro día!





Las malas experiencias de la vida nos traen amargura, y si se lo permitimos, quedarán tatuadas en nuestra alma, de manera que no podremos olvidarlas. Las reviviremos una y otra vez, lo que nos llevará a luchar con las mismas situaciones amargas todos los días de nuestra vida, transformando así las amarguras del pasado en una amargura permanente.





¿Cuál es la amargura que está guardada en tu corazón?, ¿cuál es esa mala experiencia que todavía tenés tatuada en tu alma? Porque, en definitiva, las batallas más importantes que peleamos ocurren dentro de nosotras. La victoria y el fracaso están en nosotras, o, como decía el señor brasilero, "el clima lo llevamos adentro".





El clima interior es lo que te hablás a vos misma todos los días.





Esas palabras que te digas van a determinar tu victoria o tu fracaso.





¿Cuáles son las experiencias negativas que te seguís contando? Si tu pasado es más grande que tu presente, si vivís recordando el pasado, entonces no solo perdés el presente, sino que también perdés tu futuro.





Si tu pasado es más grande que tu presente, perdés el presente y también el futuro.





¡El presente es lo mejor que tenés!





¿Cómo superamos las malas experiencias y volvemos a tener expectativas? Veamos:





Necesitamos un buen olvido.





Muchas veces vivimos recordando con detalles el daño que nos han hecho, pero para recuperar las expectativas de la vida tenemos que tener mala memoria. Hay veces que nos tenemos que decir a nosotras mismas: "no me acuerdo". Ciertas situaciones del pasado nos han servido como experiencia, pero ahora que pasaron, debemos aprender a tener mala memoria y olvidarlas. No permitas que las malas experiencias queden tatuadas en tu vida, ¡andá por lo nuevo que hay para vos!





Necesitamos aprender a olvidar. Como en el juego "Batalla naval", solemos llevar una lista con todos los buques que nos hundieron: "esta persona me traicionó: hundido", "este negocio fracasó: hundido", "este hombre me abandonó: hundido". ¿Cuántos "hundidos" ya tenés en tu vida?, ¿cuántos "hundidos" te quitaron las expectativas de amor o te robaron la confianza?





Si no podemos hacer un corte, si cargamos con tanto dolor, con tanta angustia, perdemos las expectativas de vida: no sabemos cómo seguir adelante, cómo vivir. La angustia es grande, y también el dolor, pero necesitamos recordar esta fórmula: lo mejor de nosotras puede surgir de lo peor que nos haya tocado vivir.





Debemos recuperar el amor por nosotras mismas.





Cada mala experiencia que hemos pasado nos hace reducir el amor que nos tenemos y nos lleva a pensar que no somos aptas porque cometimos ese error, y por eso no tenemos finanzas, no conseguimos pareja, nos sentimos fuera del sistema. No te dejes engañar, a pesar de las malas experiencias que viviste, ¡sos la persona correcta!





Sea lo que fuere que hayas perdido, sea cual fuere la experiencia dolorosa que hayas vivido, la felicidad para tu vida nunca va a estar en lo que se perdió, en el pasado, sino en lo que tenés ahora. Por eso, no te quedes con el tatuaje de fracaso grabado en tu mente, andá por todo lo maravilloso que la vida tiene para vos. ¡No te rindas!





Tal vez no tenés lo que solías tener, y por eso perdiste las expectativas. Pero no te rindas, seguí adelante, y aunque sea poquito, peleá por lo que hoy tenés. Pensá que lo que perdiste ya no está en tus manos. Con esa pareja que no fue, con ese dinero que te estafaron, con esos amigos que te traicionaron ya no podés hacer nada. Por eso, ¡dejá todo eso atrás y seguí adelante!