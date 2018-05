"¡Qué mala que sos, mamá!"

ALEJANDRA STAMATEAS.jpg

La verdad es que podemos enojarnos con el otro sin ser violentas. Tambi√©n es muy com√ļn confundir estar enojadas con ser malas. Esto nos suele pasar, por ejemplo, cuando un hijo nos ve enojadas y nos dice: "¬°Qu√© mala que sos, mam√°!". Sin embargo, pod√©s enojarte y ser la persona m√°s buena del mundo. Adem√°s, a menudo confundimos l√≠mites con violencia. Nuestros hijos necesitan que pongamos l√≠mites firmes, pero esto no tiene nada que ver con la violencia. Hay ocasiones en las que sentimos que nos desbordamos y, como resultado, nos convertimos en "la loca". "Uy, mam√° enloqueci√≥", "mi esposa est√° con los nervios de punta", comenta la familia. Pero no es as√≠, el enojo te llev√≥ a desbordarte.





Lo cierto es que, al enojarnos, creemos que vamos a perder el afecto de la otra persona, que estamos desagradando a alguien. Y a la mayor√≠a de nosotras nos han ense√Īado que tenemos que agradar a todo el mundo. Entonces, ¬°¬Ņc√≥mo te vas a enojar, si te ense√Īaron a agradar?! Es as√≠ que evitamos enojarnos, y cuando lo hacemos, nos llenamos de culpa y angustia, tememos ser juzgadas, que nos llamen "mala", "loca" o "enferma". Hay pensamientos que siempre nos generan culpa y nos terminan perjudicando. Algunos de ellos son, justamente, "no me puedo enojar" o "si me enojo soy mala".





B√°sicamente, hay dos fuentes de culpa en las mujeres: los "siempre" y los "deber√≠a". Los "siempre" nos impiden actuar de una manera distinta. Decimos: "siempre tengo que ser la callada", "siempre tengo que ser la que calme las cosas". El "siempre" nos limita, nos convence de que nada puede cambiar, nos lleva a la resignaci√≥n. Los "deber√≠a", por su parte, tambi√©n son una gran fuente de culpa, porque te obligan a hacer cosas que no quer√©s hacer, pero no te dejan opci√≥n. Cuando no actuamos como deber√≠amos, como nos ense√Īaron, como se espera que lo hagamos, nos sentimos culpables.





¬ŅCu√°les son tus "siempre"? Identificalos y tom√° las riendas de tus ideas. No hay motivo para que creas que las cosas siempre van a ser de una manera. Tal vez hasta ahora tus ideas le pertenecieron a otros o son las que siempre tuviste porque te resultaron c√≥modas. Nunca te las cuestionaste y las seguiste repitiendo una y otra vez. Tal vez es tiempo de que empieces a cuestionar tus "siempre": "¬Ņpor qu√© siempre tengo que tolerar lo que el otro dice?", "¬Ņpor qu√© siempre es el otro el que tiene buenas ideas y no yo?", "¬Ņpor qu√© siempre tengo que estar sonriendo?", "¬Ņpor qu√© siempre tengo que ser la buena de la pel√≠cula?". Reflexion√° por qu√© pens√°s as√≠, c√≥mo se instal√≥ ese pensamiento en tu mente, de qui√©n lo aprendiste. ¬°Cambi√° tu mentalidad fija por una mentalidad de crecimiento!





Una mujer que tiene una mentalidad fija repite lo que le ense√Īaron: piensa y act√ļa toda la vida de esa misma manera, con esos "siempre" que no le permiten avanzar, sin preguntarse nunca de d√≥nde surgieron. ¬ŅPero qu√© pasar√≠a si pudiera cambiar ese "siempre", si pudiera cuestion√°rselo? Quiz√°s aprender√≠a a poner l√≠mites y no se desbordar√≠a. Sabr√≠a cu√°ndo enojarse y cu√°ndo calmarse. ¬°Empez√° a quebrar tus "siempre"!





¬ŅCu√°les son tus "deber√≠a"? Tal vez pienses: "deber√≠a estar m√°s horas limpiando mi casa", "deber√≠a mostrar m√°s seriedad", "deber√≠a estar m√°s delgada", "deber√≠a ir a esa fiesta para que no crean que soy antisocial". El problema de los "deber√≠a" es cuando queremos agradar a los dem√°s o mantener una imagen. Para mantener cierta imagen de vos, deb√©s hacer esto; para agradar a tu mam√° o a tu jefe, ten√©s que ser de determinada manera. Ese es tu "deber√≠a". No quer√©s hacerlo, pero tu "deber√≠a" te dice: "Ten√©s que hacerlo de esta manera".





Una mujer que rompe con sus "siempre" y sus "deber√≠a" es alguien que en todas sus decisiones crea satisfacci√≥n interna y no culpa. Cuando ten√©s que tomar una decisi√≥n, ¬Ņte cre√°s culpa y sent√≠s que est√°s en un l√≠o interno, sin saber hacia d√≥nde ir, o te gener√°s satisfacci√≥n interna? Las mujeres exitosas son aquellas que se crean satisfacci√≥n y que se corren de la culpa, del lamento, porque esos pensamientos no producen cosas buenas. Para generarte satisfacci√≥n necesit√°s tomar las riendas de tus decisiones: decid√≠s algo, te enfoc√°s en lo positivo y asum√≠s la elecci√≥n que hiciste. Por ejemplo, si ten√©s el dilema entre quedarte o irte de un lugar, tom√°s una decisi√≥n y te hac√©s responsable. Ya sea que te vayas o te quedes, te gener√°s satisfacci√≥n y no culpa.





Aprendé a estar en paz con tus elecciones, con lo que dejás para ir por lo nuevo. ¡Empezá a tomar decisiones y a generarte satisfacción en lugar de culpa!