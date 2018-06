Quiero usar mis fuerzas para algo productivo

ALEJANDRA STAMATEAS.jpg



Las fuerzas sin usar que muchas veces tenemos podemos emplearlas en algo productivo o en cosas improductivas. En otras palabras, podemos usar nuestra fuerza a favor de nosotras o en contra. Ahora bien, ¿cuándo usamos improductivamente la fuerza que tenemos de más? Veamos:





Cuando nos quejamos. La queja nos trae siempre una crisis emocional, porque la queja se opone a la confianza. Si no batallamos contra la queja, esta nos terminará hundiendo.





La crítica y los enojos irracionales también son una manera de utilizar improductivamente nuestra fuerza. Cada vez que nos enojamos por tonterías o perdemos tiempo criticando a alguien estamos empleando mal nuestras fuerzas.





Lo mismo ocurre cuando tenemos fantasías. Las fantasías se diferencian de los sueños por el hecho que a un sueño se lo persigue, se trabaja para alcanzarlo, en cambio, las fantasías no nos activan, no nos llevan a movernos hacia eso que anhelamos. Muchas mujeres malgastan sus fuerzas teniendo fantasías.





¿Qué nos impide usar nuestras fuerzas en algo productivo? Veamos:

En primer lugar, algo que nos impide arriesgarnos y usar esas fuerzas que tenemos de más en lo que anhelamos y para lo cual estamos capacitadas es cuidar nuestra reputación. Todas queremos cuidar nuestra reputación, nuestra imagen, que se hable bien de nosotras, sin embargo, para poder avanzar tenemos que aprender a no depender todo el tiempo de la opinión externa. Si tenemos en cuenta qué dirán o qué pensarán las personas, nos detendremos en el avance de nuestros sueños. Necesitamos saber que siempre nos van a criticar, y generalmente por lo mismo, de manera que podemos adelantarnos y pensar: "Ya sé que me van a criticar, pero igual voy a seguir trabajando por mis objetivos".





Otra de las cosas que nos impide usar nuestras fuerzas para algo productivo son los conceptos que ya no nos sirven. Hay creencias que hemos aprendido que ya no nos son útiles y es tiempo de que las dejemos de lado. Tal vez sean conceptos muy modernos y maravillosos, pero si no nos sirven para usar la fuerza que tenemos dentro, entonces dejan de ser útiles y debemos dejarlos a un costado.





El miedo también nos impide usar nuestras fuerzas de manera productiva. Necesitamos animarnos a conquistar nuestros sueños aun con el miedo a cuestas. El miedo es solo parte del cargamento que debemos llevar en el camino, lo importante siempre es salir a conquistar.





También es importante que aprendamos a dejar de buscar el reconocimiento o el aplauso. Si te comprometiste con algo, si decidiste llevar a cabo una tarea, que no importe si obtenés reconocimiento, de todas maneras seguí adelante, porque tu objetivo no es el aplauso sino la conquista.





¿Cómo usamos productivamente esa fuerza que está ahí en nuestro interior? Hay dos cosas que necesitamos entender: nuestra posición y nuestra identidad. La posición hace referencia al lugar donde estás parada. Necesitás saber cuál es tu posición, porque si todavía seguís pensando que sos débil, que no podés, que te faltan medios, que sos demasiado mayor, entonces no vas a llegar lejos. En segundo lugar, tenés que saber cuál es tu identidad. Convertirte en lo que sos y no en lo que no sos, de eso se trata la vida. ¿Alguna vez te traicionaron y afirmaste: "No confío en nadie más"? Vos no sos esa persona desconfiada, a vos te gusta confiar en la gente. ¿Dijiste en alguna ocasión: "No voy a hacer más regalos de cumpleaños, porque para el mío nadie me regala nada"? Esa no sos vos, a vos te gusta hacer regalos. O quizás pensaste: "No le hablo más hasta que ella me llame". Esa no sos vos, a vos te gusta llamarla y conversar. ¡No te conviertas en lo que no sos! El camino de la vida nos tiene que servir para convertirnos en lo que somos, y no en alguien que no somos.





Ya sea la edad que tengas, no digas "Hasta acá llegué" y comiences a deprimirte: hay muchas metas por delante para que conquistes con toda la fuerza que está contenida dentro de vos.





Usá tus fuerzas de manera productiva, dejá de lado la crítica, la queja y los conceptos que ya no te sirven y avanzá por lo nuevo para tu vida. Golpeá puertas, invertí en lo que anhelás. Adelantate a las críticas y activate. ¡No hay motivo para que no vayas por más!