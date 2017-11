Otro capítulo en la historia de la "Cheta del Nordelta": fue novia de Jacobo Winograd

En las últimas horas se viralizó en las redes un audio de una cirujana de Palermo que se queja indignada con su agente inmobiliaria (Michelle) porque vio a sus vecinos tomando mate, en su departamento de lujo situado en Nordelta, partido de Tigre.





Embed Asi que la loca de nordelta es monotributista y compro ahí x 200 mil dolares? Como hizo? pic.twitter.com/9zyc6r6PL2 — siempreatento (@bazterrica_hugo) 7 de noviembre de 2017



Pero mientras algunos todavía dudan de la veracidad de esta historia, el mediático Jacobo Winograd no solo aseguró que Dhers existe, pese a que aseguró que no es cirujana, sino que aclaró que fue su pareja por un tiempo.

"No es cheta, no es cirujana. No existe. Toma más leche que la Süller", expresó, fiel a su estilo, el polémico mediático a Big Bang News.





Y continuó: "Salí con ella un par de noches. Pocas, pero sé cómo es. La Süller es inocente al lado de ella. Le gusta la billetera. Seguro armó todo esto con un productor y se les fue de las manos. Le gustan más los medios que laburar". Para el mediático, Dhers armó todo un plan para instalarse en los medios de comunicación, pero todo se le fue de las manos.





"Lo de su consultorio es mentira, no es cirujana. Vayan al consultorio y vean que todo es mentira. Es más, la foto del auto donde esta ella no es real.. no es ella. No es una nena. Y no la conoce nadie en Nordelta. No existe", disparó Jacobo en diálogo con BigBang.





Frente al revuelo que armó la supuesta "falsa" cirujana en las redes, el mediático sostuvo que "no va a aparecer" en ningún lado y que en este momento se debe "querer mudar a Dubai". Por otro lado, aclaró que las cosas no terminaron muy bien entre ellos, ya que le dedicó un fuerte mensaje a Dhers.

"Que no me llame porque la mando a la mierda. Cómo va a hablar así de los pobres. Se mete con los que toman mate, está loca. Esto es porque no hay tema. Ella suele viajar con millonarios, fue a Miami varias veces, pero no tiene un mango", manifestó.





Por último, Jacobo aclaró que la supuesta falsa cirujana es "amiga" de algunos famosos, señaló que se peleó con otros, como por ejemplo con Samanta Farjat (cobró notoriedad como testigo clave del Caso Coppola), y aseguró que el audio lo hizo con la intención de saltar a la fama y como una "opereta" para pegarle al presidente Mauricio Macri.

Según el diario Crónica, la mujer fue acusada de tener cuentas offshore y causas penales por presuntos casos de mala praxis en su clínica de Palermo.