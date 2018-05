A pura emoción, Kudelka puso punto final a su ciclo en Talleres de Córdoba

"Decidimos de común acuerdo con Frank iniciar otro proceso y saldremos a la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico"; expresó el titularín tallarín, para que luego tome la palabra el orientador que le dio un salto de la calidad a la entidad de barrio Jardín.

"Me tiñeron el corazón de azul y blanco. Nunca me voy a olvidar", expresó en uno de los tramos más importante con todos los medios presentes, para luego agregar: "No me olvido cuando vine como estaba la cara de la gente. Y entre todos logramos que hoy la gente de Talleres sea feliz. Ese es el campeonato más grande que uno puede tener".