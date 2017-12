Abrazian se refirió a lo que viene para la temporada 2018

En la habitual conferencia de prensa que realiza el presidente del Súper TC2000, Antonio Abrazián, en este caso en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, se refirió a lo que viene para la próxima temporada.





En los próximos días se va a anunciar oficialmente con el resto del calendario, pero en Alta Gracia, el máximo dirigente de la categoría, confirmó que el 1 y 2 de septiembre de 2018, se correrá el Súper TC2000 en las calles de la ciudad de Santa Fe.





Pero también se conoció que luego de mantener reuniones con funcionarios del gobierno santafesino y de la Lotería de Santa Fe, habrá tres competencias a lo largo de la temporada venidera en el ámbito provincial. Con lo cual al Callejero Santa Fe Ciudad, se sumarán la carrera de Rosario y Rafaela.





En el sur provincial sería en abril ó mayo, en la tercera o cuarta fecha del calendario, y en la cabecera del departamento Castellanos, en junio o julio, en la quinta, sexta o séptima fecha de la categoría. La octava fecha es la única definida, y será en la ciudad de Santa Fe, el 1 y 2 de septiembre.





Abrazián expresó que "el calendario se va a estar anunciando próximamente, pero no va a tener grandes cambios en relación a 2017. Seguimos el culto de no modificar las fechas y las sedes. Tenemos que terminar el año mucho antes que el 17 de diciembre".





"Haremos cuatro Grand Slam que serán Buenos Aires , Rosario, Santa Fe y Córdoba . Seguramente habrá menos penalizaciones porque queremos que sea más entendible para la gente", destacó el dirigente.





"El balance del año es positivo. Han pasado ya dos años excelentes para mí, pero el desafío sigue. Hubo algunas carreras bastante difíciles como Buenos Aires o General Roca, en ese aspecto tenemos que mejorar. En el calendario del año próximo apuntamos empezar bien alto, por eso arrancamos con Buenos Aires y después seguimos con Potrero de los Funes, la intención es incorporar algún otro callejero. Es indudable que hemos crecido más que nada en lo que le damos a la gente", comentó Abrazián.





Comentó que "me gustó mucho el Callejero de Santa Fe, también empezar en Buenos Aires, me gusta mucho la definición del campeonato, la evolución de los motores y entre lo que no me gustó lo que pasó en los 200 km. de Buenos Aires, tampoco lo que sucedió con algunos temas que tomaron relevancia cuando la cuestión no era tan importante".





"Tendremos una reunión para aclarar fundamentalmente los puntos grises que puede haber para que no haya mal interpretación del mismo.El reglamento del próximo año cambiará muy poco, prácticamente vamos tener el mismo auto, se seguirá con el formato de especial, será lo más simple posible.Trabajaremos para tener más autos, siempre en esta época aparece la incertidumbre ya sea para bien o para mal" consideró el presidente del Súper TC200.